Dinamo Kiev - Lazio, 40 tifosi italiani fermati ad Amburgo prima del match con delle mazze: Daspo per tutti

Alta tensione prima della partita di Europa League tra Dinamo Kiev e Lazio ad Amburgo, dove 40 tifosi italiani sono stati fermati.

Cosa è successo ad Amburgo prima di Dinamo Kiev – Lazio

Quaranta tifosi della Lazio sono stati posti in stato di fermo nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre ad Amburgo: come riportato dal Corriere dello Sport, erano in possesso di alcuni oggetti atti ad offendere come mazze (e non coltelli come riferito in un primo momento dal portale del quotidiano Hamburger Abendblatt). Per i tifosi biancocelesti fermati è stato predisposto il Daspo per la partita tra Dinamo Kiev e Lazio e il divieto di avvicinarsi ad alcune zone della città tedesca.

Non è stato segnalato alcun incidente: i fermi sono scattati dopo alcuni controlli preventivi effettuati ad Amburgo attorno alle ore 23 di martedì 24 settembre. Gli ultras erano in transito nella zona del Municipio.

Il messaggio della Lazio ai tifosi prima del match contro la Dinamo Kiev

La Lazio ha comunicato a tutti i tifosi biancocelesti presenti ad Amburgo che “per la gara contro la Dinamo Kiev è stato organizzato un meeting point in città nell`area “St. Pauli”, da dove si potrà raggiungere a piedi, in circa 20 minuti, la stazione dei treni con i quali raggiungere il Volksparkstadion in totale sicurezza”. La società biancoceleste ha anche reso noto che “il percorso sarà scortato dalla pubblica autorità, sia in fase di afflusso che di deflusso”.

La nuova nota della Lazio dopo i fermi dei tifosi

Dopo le prime indiscrezioni sui fermi scattati in Germania, il club ha diffuso una nuova nota sul sito internet, in cui si legge: “In relazione alle notizie circolate sugli organi di stampa, si segnala che questa notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti“.

Il comunicato della società biancoceleste si conclude così: “Si invita la tifoseria laziale a seguire le informazioni già fornite dal Club per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo”.