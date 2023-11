Dimissioni di Francesco Talò dopo lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni: era il consigliere della premier

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Alla fine una testa è saltata. Lo scherzo telefonico di due comici russi a Giorgia Meloni è costato il posto a Francesco Maria Talò, ormai ex consigliere della premier, che la mattina di venerdì 3 novembre ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato la stessa presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri (Cdm).

Le dimissioni ufficiali di Francesco Talò

Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa post Cdm (in cui è stato deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro per le urgenze relative ai disastri del maltempo in Toscana), ha annunciato le dimissioni di Francesco Maria Talò: “Come ho già dichiarato, verso la fine della telefonata ho avuto un dubbio soprattutto nella parte in cui sui è parlato del nazionalismo ucraino che è un tema tipico della propaganda russa. L’ho segnalato al mio ufficio diplomatico e credo che lì ci sia stata superficialità”.

La premier ha accentuato come la vicenda sia stata “gestita con leggerezza che ha esposto la nazione“.

Quindi, il riferimento a Talò dopo le dimissioni, bollate come “gesto di responsabilità. Di queste telefonate ne abbiamo fatte almeno 80 e mi dispiace che in questo inciampo sia messo in discussione ciò che è stato fatto. Ringrazio lui e l’ufficio diplomatico. Io, se ricevo una telefonata dall’ufficio del consigliere diplomatico, la devo dare per buona: penso che si sia confermata la coerenza del Governo”, ha aggiunto riferendosi poi ai contenuti della telefonata stessa.

Le accuse di Meloni al Cremlino

Giorgia Meloni ha poi puntato il dito direttamente contro il Cremlino, dichiarando che la telefonata “è stata rilanciata prima di tutto da programmi organici alla propaganda”, fatto che “dovrebbe indurre a riflettere chi sta facendo da megafono a questi comici che ieri, in tv”, hanno detto di non avere legami col Cremlino stesso.

La premier ha poi aggiunto che in Italia c’è chi, pur di attaccarla, è disposto ad attaccare di conseguenza il Paese: “È ovvio che se le cose stessero così, cioè che siamo stati oggetti di disinformazione per le posizioni che abbiamo a livello internazionale”.

Chi è Francesco Talò

L’ambasciatore Francesco Talò, il cui nome campeggia ancora sul sito della presidenza del Governo, era il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni.

Nato a La Spezia nel 1958, sposato e con tre figli, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza.

Ambasciatore di grado dal 2017, è stato rappresentante permanente presso la Nato di Bruxelles dal 2019.

In precedenza è stato:

rappresentante permanente d’Italia all’Onu a New York (1998-2002);

primo consigliere a Palazzo Chigi (2002-2005);

consigliere diplomatico aggiunto a Palazzo Chigi (2005-2006);

direttore per il Sud America alla Farnesina (2006-2007);

console generale a New York (2007-2011);inviato speciale del ministro degli Esteri per l’Afghanistan e il Pakistan (2011-2012);

ambasciatore in Israele (2012-2017) ;

; coordinatore della Conferenza Osce per la lotta all’antisemitismo (2017-2018);

coordinatore per la sicurezza cibernetica alla Farnesina (2017-2019).

Secondo quanto riferito da La Stampa, lo stesso Talò sarebbe comunque vicino alla pensione: da mesi si parla di un passaggio di consegne con l’ambasciatore Luca Ferrari, anche lui a Palazzo Chigi, a capo dell’Unità per il supporto alle attività dello Sherpa G7/G20.