Diletta Leotta molestata dal professore di educazione fisica: il racconto shock della conduttrice

Diletta Leotta, popolare conduttrice televisiva e radiofonica, ha rivelato di aver subito molestie sessuali ai tempi della scuola.

Il racconto di Diletta Leotta sulle molestie

Nel corso di un’intervista concessa a ‘Grazia’, Diletta Leotta ha affrontato un argomento molto delicato, quello delle molestie subite a scuola. Alla domanda: “Ha mai avuto paura dei maschi? Per esempio, la percezione di correre un rischio se cammina in una strada da sola?”, ha risposto: “Non direi. A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna adesso sono cessati”.

Poi la conduttrice ha aggiunto: “Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto‘. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto“.

Diletta Leotta e la nota subita a scuola

Diletta Leotta ha raccontato anche un altro aneddoto risalente al suo periodo scolastico: “Ricordo che, in seconda o terza liceo, una professoressa mi mise una nota sul registro perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria perché quel giorno avevamo Educazione fisica”.

Diletta Leotta e l’odio delle donne

Interrogata sul motivo dell’odio femminile che l’accompagna, la conduttrice ha dichiarato nel corso dell’intervista: “Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: ‘Scusate ho sbagliato'”.

Il nome della figlia di Diletta Leotta: come si chiamerà?

In chiusura di intervista, Diletta Leotta ha parlato anche del nome della figlia, che nascerà alla fine dell’estate 2023. La conduttrice ha rivelato che lei e il compagno (il calciatore Loris Karius) non l’hanno ancora scelto: “C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta”.