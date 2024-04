Diffonde foto sessualmente esplicite dell'ex per Cinisello Balsamo: una passante chiama la vittima e l'avvisa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Non ha digerito il fatto che la relazione sentimentale fosse finita e per vendetta ha tappezzato alcuni muri di Cinisello Balsamo con foto sessualmente esplicite dell’ex fidanzata. Protagonista della vicenda un uomo di 44 anni e una donna 40enne.

Cinisello Balsamo: 44enne tappezza le strade di foto sessuali dell’ex fidanzata

La vittima è stata avvisata di quanto stava avvenendo da una passante sconosciuta che, notate le foto, l’ha contattata telefonicamente per spiegarle l’accaduto.

Il numero di cellulare della 40enne l’ha reperito dalle foto sui muri visto che il 44enne non solo ha diffuso scatti intimi della ex compagna, ma ha anche scritto il suo numero di telefono, le indicazione del suo profilo Instagram, l’ indirizzo del luogo in cui lavora e una serie di riferimenti e frasi volgari.

“Ci sono i muri tappezzati con le tue foto e il tuo numero di telefono”, ha riferito la passante alla vittima colpita da un caso classico di revenge porn.

La passante, come scritto dalla gip Elena Sechi nell’ordinanza, “ha pensato di avvisarla di quanto rinvenuto sulla pubblica via, mostrandosi con lei estremamente solidale, in relazione alla gravità della condotta ai suoi danni”.

Indagini: colto in flagrane con scatti intimi dell’ex conservati in una busta

Le indagini, su cui hanno lavorato i carabinieri di Cinisello, hanno hanno permesso di raccogliere tanti elementi nei confronti del comasco. Gli uomini dell’Arma hanno persino scoperto l’uomo, nei pressi della casa della ex, con una serie di ulteriori ritagli sempre a sfondo sessuale conservati in una busta.

Fonte foto: ANSA

La 40enne lavora come impiegata a Milano, mentre l’indagato vive in provincia di Como. Nei giorni scorsi è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della magistratura di Monza, che gli impone l’obbligo di firma quotidiano nel suo comune di residenza. Inoltre è stato deciso il divieto di avvicinamento alla sua ex.

Da dove ha preso le foto intime l’uomo? Le ha estrapolate da un filmato (forse girato di nascosto, tale punto è ancora da chiarire) relativo a un rapporto intimo avuto con l’ex. Una volta in possesso degli scatti, li ha fatti stampare ed ha diffuso nelle strade in cui abita la vittima i volantini. Il 44enne ha ritagliato solo la figura della donna, escludendo la sua. L’episodio è avvenuto tra il 16 e il 17 febbraio 2024.

I reati ipotizzati dal pm Franca Macchia sono quelli di stalking, per aver molestato la quarantenne con telefonate e appostamenti sotto casa, e “diffusione di immagini sessualmente esplicite”, come prevede la norma che regola i casi di revenge porn.

La minaccia e la denuncia

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, hanno avuto una relazione sentimentale, terminata in modo burrascoso. L’uomo ha accusato l’ex compagna di un presunto tradimento. Dopodiché l’ha minacciata con la promessa di “fargliela pagare”.

Ai primi di dicembre 2023, la donna si è recata negli uffici della stazione dell’Arma e ha presentato denuncia dopo che nei giorni precedenti aveva ricevuto una serie di telefonate mute e anonime, anche nel corso della notte. Inoltre ha trovato la sua vettura danneggiata e un biglietto di insulti di natura sessista appoggiato sul parabrezza.