Difende una ragazza dalle botte di un coetaneo: pensionato picchiato davanti ai nipoti a Prato

Pensionato aggredito a Prato. Un anziano è stato picchiato mentre tentava di difendere una ragazza dai colpi di un coetaneo di lei. Rischia di perdere la vista da un occhio per le percosse ricevute.

L’aggressione all’anziano

Nel pomeriggio di venerdì un anziano è stato aggredito a Prato. Il pensionato di 73 anni stava parcheggiando l’auto a casa della figlia, nel quartiere Santa Lucia, con i nipoti a bordo, quando ha visto una ragazza che veniva aggredita.

Un coetaneo della giovane le stava sferrando diversi colpi con un casco da moto, mentre un terzo ragazzo osservava la scena senza fare nulla, stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Nazione’.

Fonte foto: Tuttocittà Il quartiere Santa Lucia di Prato, dove è accaduto il fatto

L’anziano ha quindi ripreso il ragazzo che prima lo ha minacciato di morte, e poi ha iniziato a sferrare colpi anche verso il pensionato, colpendolo in pieno volto, sull’orecchio e sul naso.

La testimonianza della figlia

Oltre ai nipotini, chiusi in auto e che non sono stati coinvolti, ad assistere alla scena c’era anche la figlia dell’uomo, dalla propria abitazione. La sua testimonianza sarà fondamentale per trovare il responsabile.

“I miei figli sono spaventati, chiedono se il nonno ce la farà e perché quella persona era così cattiva. Non so cosa rispondergli. E’ una vergogna che accada una cosa del genere in pieno pomeriggio” ha riferito la donna.

Dopo i primi colpi, i bambini e il nonno sono riusciti a fuggire all’interno della casa della madre, da dove sono stati chiamati i soccorsi. Sul caso al momento sta indagando la polizia, che è alla ricerca dei tre giovani, nel frattempo fuggiti.

Il pensionato rischia la vista da un occhio

Alla casa nel quartiere Santa Lucia di Prato sono arrivati i soccorritori a bordo dell’ambulanza del 118, che hanno immediatamente trasportato l’anziano in ospedale in modo che potesse ricevere le cure mediche del caso.

Il pensionato è stato già operato a un’orbita per le fratture riportate e per una lesione a un occhio. Si dovrà sottoporre a un altro intervento lunedì. Il rischio, secondo i medici, è che perda l’uso di un occhio. Rimane per il momento in prognosi riservata.