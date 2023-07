Difende due ragazze dall'aggressore, 24enne viene accoltellato in stazione a Forlì: arrestato 21enne

Ferito con due coltellate dopo aver tentato di difendere due ragazze. Momenti di paura presso la stazione dei treni di Forlì, dove un 24enne rumeno, intervenuto per difendere due ragazze molestate da un 21enne marocchino e dall’amico, è stato ferito – per fortuna in maniera lieve – dopo aver ricevuto due coltellate.

Cos’è successo

L’episodio risale alla serata di martedì 18 luglio. Come riferisce Il Resto del Carlino, tutto ha inizio quando i due aggressori si avvicinano alle ragazze.

Quando queste fanno capire ai due ragazzi di non volere la loro compagnia, questi cominciano a strattonarle e a prenderle per i capelli. Una delle due ragazze inizia a urlare.

I testimoni allertano il 112. È qui che il 24enne rumeno interviene in difesa delle ragazze: a quel punto uno dei due aggressori, un 21enne marocchino, ferisce il 24enne alle natiche con due coltellate, fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’inseguimento e la colluttazione

I due aggressori fuggono, mentre in stazione arrivano le forze dell’ordine. Inizia dunque un lungo inseguimento a piedi al quale partecipano carabinieri e le Volanti della Questura.

I militari stazione del Ronco riescono a individuare i fuggitivi ma il giovane accoltellatore e non si arrende e oppone una forte resistenza. Tanto che ne nasce una colluttazione, prima che il 21enne venga arrestato.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio è avvenuto a Forlì, presso la stazione

L’arresto e le accuse

Il 21enne è ora accusato di lesioni aggravate, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere presenti, il 21enne non avrebbe infatti colpito per uccidere.

Ferite lievi per il 24enne rumeno. Il giudice ha disposto per il 21enne gli arresti domiciliari, mentre l’amico 18enne è stato denunciato a piede libero: non sono state infatti disposte misure restrittive della libertà personale prima della celebrazione del processo.

Rissa a colpi di accetta in centro

Per quanto concerne sempre la cronaca di Forlì, l’8 giugno scorso era diventato virale in rete un filmato che ritrae una rissa a colpi accetta: è successo in pieno centro e sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Uno dei coinvolti ha rischiato grosso, addirittura la decapitazione.

Il filmato ritrae tre uomini si affrontano in piazza Saffi, vicino all’omonima Galleria e addirittura nei pressi della sede del comando provinciale dei carabinieri.