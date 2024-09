Dibattito Trump - Kamala Harris, le fake news del tycoon: dai cani e gatti mangiati in Ohio ai bimbi uccisi

Subito dopo il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, andato in scena a Filadelfia, la candidata dem ha chiesto il bis. Secondo la stampa americana, in effetti, Harris sarebbe stata più convincente dell’avversario, smentito nel corso del duello anche dai moderatori, impegnati nel fact-checking in tempo reale. Notevoli le fake news attribuite al repubblicano nel corso del confronto del 10 settembre: dai “cani e i gatti mangiati dagli immigrati in Ohio” ai bimbi uccisi dai democratici.

Quanto è durato il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris

Il duello tv tra Donald Trump e Kamala Harris si è tenuto martedì 10 settembre al National Constitution Center di Filadelfia.

Il primo dibattito tra i due candidati alla Casa Bianca, a meno di due mesi dalle elezioni, li ha visti confrontarsi su vari argomenti (dall’Ucraina all’aborto) per 90 minuti.

Fonte foto: ANSA Donald Trump e Kamala Harris durante il dibattito

Donald Trump contro i moderatori e il fact-checking

Dopo il dibattito, Donald Trump ha evocato il complotto ai suoi danni, puntando il dito contro i moderatori del dibattito: “Sono stati scorretti, ma non è una sorpresa”.

Duro l’attacco ai giornalisti Linsey Davis e David Muir, rei di averlo smentito e corretto dopo alcune affermazioni (una novità rispetto al dibattito di giugno con Joe Biden alla Cnn).

Le fake news di Donald Trump durante il dibattito

La prima smentita arriva dopo un intervento di Trump sull’aborto, in cui accusa i democratici affermando che per loro – secondo lui – “l’aborto nel nono mese va bene”. Il tycoon sostiene che Tim Walz, candidato di Harris alla vicepresidenza, abbia dichiarato di essere favorevole all'”aborto nel nono mese e anche dopo la nascita, ma dopo la nascita è un’esecuzione, non un aborto”.

Pronto l’intervento della giornalista Linsey Davis: “Non c’è nessuno stato in questo Paese in cui sia legale uccidere un bambino dopo la nascita”.

Quindi, la frase forse più assurda, sugli immigrati che mangiano animali domestici: “A Springfield, in Ohio, la gente che è arrivata mangia i cani e i gatti delle persone che vivono lì”. Il giornalista David Muir ribatte affermando che “le autorità di Springfield dicono che non ci sono report credibili relativi al fatto che membri della comunità degli immigrati avrebbero mangiato o usato violenza nei confronti degli animali domestici”.

Trump non si dà per vinto e parla di un aumento di reati durante l’amministrazione Biden, ma Muir lo sconfessa di nuovo: “Come sa, l’Fbi dice che i reati sono in calo“.

Le reazioni di Kamala Harris

Kamala Harris, dopo il dibattito, ha gongolato chiedendone un secondo, ma senza trovare la sponda di Trump: “Harris ne vuole fare un altro perché è stata battuta questa notte, ma non so se ne faremo un altro“.

Durante il duello, la vicepresidente di Biden ha accusato il tycoon di “diffondere un mucchio di bugie“, lasciandosi andare anche a una risata dopo la frase sui cani e i gatti mangiati dagli immigrati in Ohio.

Nel frattempo, la pop star Taylor Swift – una delle persone più influenti al mondo – ha annunciato il suo endorsement proprio a Kamala Harris.