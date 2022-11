Diana Del Bufalo soffre di coprolalia: cos'è e cosa causa il disturbo del ramo della sindrome di Tourette

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Negli anni Diana Del Bufalo è stata capace di entrare timidamente e in punta di piedi nelle case degli italiani, prima attraverso i social e poi via via sempre più in televisione. Attrice, presentatrice, cantante, comica e social star, la romana classe 1990 sa farsi volere bene dal suo pubblico che però non sa che oltre alla Diana personaggio c’è anche una ragazza che soffre di un disturbo del ramo della Tourette.

Parliamo della coprolalia, una malattia che non tutti conoscono e che la 32enne ha scoperto quasi per caso. A raccontarlo è proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Diana Del Bufalo racconta la sua coprolalia

Voce di uno dei personaggi del cortometraggio di Natale Disney Il Dono, Diana Del Bufalo è una figura che nel mondo del piccolo e grande schermo è sempre riuscita a trovare il suo spazio. Donna carismatica, sempre pronta alla battuta, la 32enne ha svelato di essere affetta da una malattia che però, anche per la sua caparbietà, non l’ha mai frenata nel mondo del lavoro.

Fonte foto: ANSA

“Ho un disturbo: la coprolalia , l’impulso di dire inadeguatezze” ha raccontato al Corriere, una malattia che come detto è un ramo della ben più famosa sindrome di Tourette. Del Bufalo, nel corso dell’intervista, ha spiegato come l’ha scoperta: “Ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”.

La stessa attrice ha quindi sottolineato: “Mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali“.

Cos’è la coprolalia e i sintomi

Come ben spiegato da Diana Del Bufalo nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, la coprolalia è un disturbo che si riscontra soprattutto nella sindrome di Tourette, un complesso disordine neuropsichiatrico caratterizzato da tic motori e vocali. Nel caso della coprolalia si tratta di una tendenza impulsiva a pronunciare parole oscene o volgari.

I termini, definiti inadeguati per il contesto, sono spesso pronunciati in maniera involontaria. Il soggetto affetto può pronunciare una singola parola o una serie di frasi complesse, talvolta con una differente cadenza o una voce più alta rispetto al tono abitualmente utilizzato durante la conversazione. A volte la parola è ripetuta anche mentalmente anziché pronunciata, ma qualsiasi cosa detta non riflette necessariamente i pensieri o le opinioni della persona.

La malattia e la carriera di Diana Del Bufalo

Nonostante il disturbo, però, Diana Del Bufalo non si è fatta fermare. La stessa donna di spettacolo, nel corso dell’intervista al quotidiano, ha voluto sottolineare: “Se sono sempre sovraeccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola. Sono insicura, ma so di essere anche carismatica”.

“Faccio un lavoro stupendo ma molto precario. Sono cresciuta circondata dall’arte, ho sempre fatto parte di questo ambiente e devo dire che mi è riuscito tutto molto semplice” ha concluso.