Di Maio "vola" sulle note di Dirty Dancing: il video del balletto con i camerieri in trattoria diventa virale

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri nonché leader del nuovo partito Impegno Civico, si trova nella sua Napoli per proseguire la campagna elettorale in vista del ritorno alle urne del 25 settembre. Tra comizi e ospitate televisive, però, l’ex pentastellato non si priva di qualche momento di relax in compagnia della famiglia e degli uomini più fidati in giro per la città. Sui social è diventato subito virale un video che ha come protagonista proprio Di Maio che nella sua città ha trovato il modo di “volare”.

Di Maio vola con Dirty Dancing

Il ministro infatti, ha deciso di mangiare in una famosa trattoria napoletana e qui, da un momento all’altro, è andato in scena un balletto che gli smartphone dei presenti non si sono lasciati sfuggire. Ospite di “Da Nennella”, Di Maio è stato infatti preso in spalla dai camerieri simulando una celebre scena di Dirty Dancing.

Come Johnny e Baby, infatti, i camerieri hanno alzato il ministro che è rimasto sospeso in aria sulle note di “The time of my life“. Tanto divertimento in sala, con i clienti abituati a vedere queste scene simpatiche, ma anche tanti applausi (qui invece vi abbiamo parlato del duro attacco subito da Di Battista).

Fonte foto: ANSA Il ministro Di Maio nel balletto con i camerieri della trattoria napoletana

Il balletto sì, i sondaggi no

Il video del balletto che ha visto protagonista Luigi Di Maio, come detto, è diventato subito virale. Sui social c’è chi ha sorriso vedendo il ministro in mezzo alla gente comune, ma c’è anche chi lo ha attaccato con commenti al vetriolo.

Prendendo spunto dalla scena vista sulle note del famoso film, infatti, c’è chi ha fatto notare a Di Maio che il balletto con i camerieri della trattoria è l’unico modo che gli sia rimasto per “volare” al momento. Il riferimento, non proprio nascosto, è al risultato degli ultimi sondaggi. Tra i commenti ironici c’è quello della leghista Isabella Tovaglieri, che ha fatto notare: “Vola sicuramente più in alto in questo video che nei sondaggi. Chissà se l’avesse fatto Salvini”.

Al momento, infatti, i sondaggi vedono Impegno Civico sotto l’1%, risultato deludente per il ministro degli Esteri che sperava, una volta staccatosi dal Movimento 5 Stelle, di ricominciare l’avventura in Parlamento con numeri ben più solidi alle spalle.