Di cosa è accusato Pavel Durov in 12 capi di imputazione, intanto Putin è furioso: teme per la sicurezza russa

L’arresto di Pavel Durov, fondatore di Telegram, avvenuto a Parigi ha scatenato una tempesta mediatica e politica, sia in Russia che a livello internazionale. Accusato di una serie di gravi reati, Durov è ora al centro di un’inchiesta che potrebbe avere implicazioni profonde per la sicurezza digitale e la privacy degli utenti di Telegram. Intanto, il Cremlino osserva. Nel frattempo sono stati resi noti i capi di imputazione.

Di cosa è accusato Pavel Durov?

Pavel Durov, fondatore e capo di Telegram, è stato arrestato sabato scorso a Parigi e si trova ora sotto l’accusa di 12 capi d’imputazione che potrebbero avere gravi conseguenze sia per lui che per la sua azienda. Le accuse coprono una vasta gamma di presunti reati, tra cui complicità con la criminalità organizzata e la gestione di una piattaforma che facilita transazioni illegali.

Le autorità francesi lo accusano di aver rifiutato di fornire informazioni e documenti necessari per le intercettazioni richieste dalle autorità, aggravando la sua posizione legale. Altre accuse includono complicità nella diffusione di immagini pedopornografiche, il possesso di sostanze stupefacenti e il supporto a organizzazioni criminali attraverso la crittografia e la messaggistica criptata. Durov è anche accusato di riciclaggio di proventi illeciti e di aver fornito sistemi di messaggistica criptata senza la dichiarazione di conformità prevista dalla legge.

La complessità e la gravità di queste accuse hanno portato i magistrati francesi a coinvolgere anche il Centro contro la criminalità informatica (C3N) e l’Ufficio nazionale antifrode (Onaf) nelle indagini.

L’importanza di Telegram per la Russia

L’arresto di Durov ha sollevato un acceso dibattito in Russia, dove Telegram è diventato lo strumento di comunicazione principale, anche in ambito militare. Infatti, i comandanti e i soldati russi impegnati nella guerra in Ucraina fanno affidamento su Telegram per scambiarsi informazioni riservate.

L’arresto di Durov ha scatenato il timore che le autorità francesi possano ottenere l’accesso alle conversazioni private su Telegram, mettendo a rischio la sicurezza di milioni di utenti russi.

Timore è stato espresso anche da figure vicine al governo russo. L’idea che Telegram possa diventare uno “strumento nelle mani della NATO” ha alimentato le preoccupazioni.

Cosa succede ora?

Alcuni osservatori, tra cui figure pubbliche come Elon Musk e Tucker Carlson, hanno sollevato preoccupazioni riguardo al precedente che potrebbe essere stabilito: l’arresto di un amministratore di una piattaforma digitale per i contenuti condivisi dai suoi utenti.

In Francia, la procuratrice Laure Beccuau ha sottolineato che l’arresto di Durov è parte di una procedura penale standard e non ha alcuna connessione con le recenti leggi europee sulla regolamentazione delle piattaforme digitali.

Al momento, il futuro di Pavel Durov e di Telegram rimane incerto, ma l’eco di questo arresto potrebbe avere ripercussioni significative sul modo in cui le piattaforme digitali operano in un contesto globale sempre più complesso.