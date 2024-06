Devastante incendio a Milano in un'officina e in un palazzo: il bilancio di morti e feriti, stabile evacuato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio devastante è scoppiato a Milano, in zona Gambara, venerdì 14 giugno poco dopo le 7 di sera, causando tre morti e tre feriti, di cui due ricoverati in ospedale. Il rogo è divampato in un’autofficina, completamente avvolta dalle fiamme, che hanno poi raggiunto i primi tre piani del condominio. L’edificio è stato evacuato, ma alcune persone al terzo piano non sono riuscite a fuggire e sono morte.

L’incendio è scoppiato in serata all’interno di un’autofficina di Milano, al primo piano di uno stabile in via Fra’ Galgario 8, in zona Gambara.

Le fiamme hanno avvolto completamente il locale, propagandosi poi verso l’alto fino al terzo piano dell’edificio.

I dettagli dell’incendio nell’autofficina in via Fra’ Galgario

Come riportato dai vigili del fuoco intervenuti per gestire l’emergenza, l’interno di un’autofficina, avvolta completamente dal fuoco, era vuoto al momento dell’incendio.

Le fiamme hanno però raggiunto i primi tre piani del palazzo adiacente, con l’intero stabile che è stato evacuato, ma alcuni residenti del terzo piano non sono riusciti a fuggire.

Chi sono le vittime dell’incendio di Milano

Tre automediche e sei ambulanze, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sono intervenuti sul posto.

Tre persone sono morte, un’intera famiglia spezzata. Si tratta di Silvano Tollardo, 67enne, e sua moglie Carolina De Luca di 63 anni, oltre al figlio della coppia, Antonio Tollardo, di 34 anni.

Due feriti sono stati portati in ospedale dai sanitari del 118, uno dei quali sembrerebbe essere un lavoratore dell’officina. Una sesta persona, che rischiava inizialmente la vita, è stata salvata dai soccorritori.

Nel dettaglio, una delle persone ferite sarebbe rimasta ustionata in modo grave, una donna, mentre le altre due persone soccorse. e trasportate in ospedale sarebbero rimaste intossicate dal fumo.

L’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme

I vigili del fuoco di via Sardegna sono intervenuti immediatamente, mentre ulteriori squadre di supporto arrivavano dalla centrale operativa di via Messina.

Intorno alle otto di sera, le fiamme sono state domate e l’incendio è stato circoscritto, impedendo che si diffondesse ai piani superiori del palazzo.

Solo due settimane fa, in zona Gratosoglio a Milano era scoppiato un vasto incendio in un deposito di camper, con una densa nube di fumo nero e il timore per le possibili esalazioni tossiche.