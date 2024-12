Detersivo al posto dell'acqua in un bar a Bologna, finisce in coma ma il locale non chiude: la denuncia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna ha ingerito del detersivo in un bar di Bologna a inizio novembre, da un bicchiere che avrebbe dovuto contenere acqua, ed è finita in coma farmacologico per 10 giorni. Il locale non ha mai chiuso e i proprietari non avrebbero, secondo l’avvocato della vittima, mai tentato di contattarla.

Detersivo al posto dell’acqua al bar

Lo scorso 2 novembre una donna ha ingerito del detersivo da un bicchiere che avrebbe dovuto contenere soltanto acqua, in un bar di Bologna. Si trattava del bicchierino di acqua che spesso viene dato per accompagnare il caffè.

La donna si recava spesso a fare colazione nel locale. Subito dopo aver bevuto l’acqua ha sentito bruciare labbra, gola ed esofago e ha sputato il resto del contenuto del bicchiere.

Dopo pochi secondi ha però cominciato a vomitare ed è stata portata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno riscontrato che i suoi sintomi erano compatibili con l’ingestione di una sostanza caustica

Il coma farmacologico e i danni permanenti

I dottori dell’ospedale di Bologna in cui la donna è stata ricoverata si sono ritrovati costretti a metterla in coma farmacologico per ridurre al minimo i danni che la sostanza le aveva causato.

La vittima è rimasta in quello stato per ben 10 giorni, prima che le sue condizioni permettessero al personale sanitario di risvegliarla e procedere con le terapie.

Pur essendo stata dimessa, la donna è ancora in degenza e non è tornata a lavorare dopo più di 30 giorni dall’incidente, fa sapere il suo avvocato.

Il bar è ancora aperto

Proprio il legale della vittima della vicenda ha denunciato che il bar dove è accaduto l’incidente è ancora aperto e ha sempre continuato a lavorare nonostante quello che è successo alla sua assistita.

Il locale non avrebbe nemmeno ricevuto nessun controllo o verifica sulla sicurezza e sul rispetto delle norme igieniche e sanitarie da parte delle autorità preposte.

Infine, l’avvocato della vittima ha accusato i gestori del bar di non aver nemmeno provato a mettersi in contatto con la donna. I legali della coppia che gestisce il locale hanno invece risposto di aver fatto più tentativi, tutti respinti.