Detenuto tenta di incendiare un ospedale a Napoli, evacuata parte dell’edificio: ha dato fuoco ad un materasso

Ha tentato di incendiare un ospedale, appiccando il fuoco a un materasso. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore presso l’Ospedale del Mare, a Napoli. L’uomo, autore del tentativo di incendio, è un detenuto di Secondigliano che, al momento dei fatti, si trovava sotto osservazione al Pronto Soccorso. Il suo gesto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’uomo ha cercato di causare un vero e proprio rogo con l’ausilio di un accendino. Ha appiccato il fuoco ad un materasso, quello del proprio letto, dando vita ad un incendio all’interno della struttura.

Le fiamme, dal materasso, si sono estese alla struttura del letto e, in pochi minuti, hanno coinvolto anche altre stanze.

Tenta di incendiare l’ospedale: evacuate quattro stanze

Sono in totale quattro le stanze che sono state evacuate, non tanto per le fiamme, quanto piuttosto per il fumo che le ha invase.

Per domare l’incendio all’Ospedale del Mare, causato volontariamente dal detenuto, sono stati utilizzati gli estintori interni alla struttura. I quali, ovviamente, hanno anche causato l’innalzamento di polvere.

Ed è anche per tale ragione secondaria che le quattro stanze vicine a quella dove si trovava il detenuto sono state evacuate.

Rogo domato grazie all’intervento di guardie e Vigili del Fuoco

Data la vicinanza della stanza dove l’incendio è stato appiccato con l’area di emergenza urgenza, si temeva un possibile coinvolgimento di tale area. Per fortuna, il rogo è stato prontamente domato e non si è tramutato in un grave incendio.

È inizialmente intervenuto il personale di guardia mediante gli estintori, personale che è stato coadiuvato dai Vigili del Fuoco.

Il direttore dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha commentato la vicenda, lodando le guardie adeguatamente formate e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

“Abbiamo già reso dichiarazioni alle forze dell’ordine prontamente intervenute e sporgeremo denuncia” ha inoltre aggiunto Verdoliva.

Al momento sono in corso le operazioni di pulizia, atte a ripristinare le aree coinvolte.