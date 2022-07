Detenuto condannato a morte in Texas vuole donare un rene: migliaia di firme per salvarlo dall'esecuzione

Un detenuto condannato a morte del Texas ha chiesto di ritardare la sua esecuzione in modo da poter donare un rene.

Ramiro Gonzales, 39 anni, destinato a morire per iniezione letale il 13 luglio, ha presentato tramite i suoi avvocati la richiesta formale di posticipare la sua esecuzione in modo da poter donare un rene a qualcuno che necessita urgentemente di un trapianto.

Gonzales ha avuto l’idea di donare il suo rene per la prima volta mentre dialogava con Michael Zoosman, un ex cappellano della prigione e attivista contro la pena di morte.

Gli avvocati di Gonzales hanno chiesto una sospensione di 30 giorni al governatore del Texas, Greg Abbott, e una sospensione separata di 180 giorni al consiglio di grazia e libertà vigilata del Texas, citando la donazione di reni.

L’uomo è nel braccio della morte dopo essere stato condannato per aver strupato e poi ucciso a colpi di pistola Bridget Townsend, 18 anni, nel sud-ovest del Texas, nel 2001. Nel 2002 aveva inoltre stuprato e rapito un’agente immobiliare della contea di Bandera.

Gli avvocati hanno sottolineato che Gonzales è stato valutato da un team di ricercatori dell’Università del Texas, i quali hanno stabilito che il detenuto rappresenta un “candidato eccellente” poiché ha un gruppo sanguigno raro.

Why is Ramiro Gonzales, on Death Row in TX, requesting a delay in execution? He wants to donate his kidney! “How can I give back a life?” he said. Gov. @GregAbbott_TX , we beg you to allow him to save a life & engage in this act of atonement for the life he took when he was 18. pic.twitter.com/3Z1l2oiHBq

— Rabbi Shmuly (@RavShmuly) July 3, 2022