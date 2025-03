Derubata in pieno centro a Firenze, tre arresti per furto con destrezza: fulmineo intervento dei carabinieri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri a Firenze per furto con destrezza ai danni di una turista. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 marzo 2025, quando i militari hanno sorpreso i sospettati in azione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Firenze Uffizi erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, mirato a contrastare i reati contro il patrimonio. Durante il pattugliamento in via dei Calzaiuoli, hanno notato tre individui, un 57enne ungherese, un 31enne rumeno e un 71enne italiano, che si avvicinavano furtivamente a una turista di Faenza.

Intervento tempestivo

I sospettati sono stati visti mentre aprivano lo zaino della turista e le sottraevano il portafoglio. Grazie all’intervento immediato dei Carabinieri, il furto è stato sventato e la refurtiva è stata restituita alla vittima. Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati sul posto.

Provvedimenti giudiziari

All’esito del rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per due degli arrestati e la custodia cautelare in carcere per il terzo. La loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo, e per loro vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA