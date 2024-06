Deposito di fuochi d'artificio esplode nelle Filippine: 5 morti tra cui un bambino di 4 anni, 38 feriti

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Zamboanga nelle Filippine un deposito di fuochi d’artificio è esploso causando 5 morti, tra cui un bambino di 4 anni, e 38 feriti di cui 8 in modo grave. L’episodio si è verificato intorno alle 16 ora locale (circa le 10 in Italia) di ieri sabato 29 giugno. L’esplosione ha distrutto le strutture circostanti con pesanti ripercussioni anche sul funzionamento delle linee elettriche della zona.

Deposito di fuochi d’artificio esplode a Zamboanga nelle Filippine

Nella mattina di ieri sabato 29 giugno un deposito di fuochi d’artificio è esploso nella città di Zamboanga, nel sud-ovest delle Filippine.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 locali (circa le 10 in Italia), generando un cratere nel suolo largo 20 metri e distruggendo le pareti del deposito.

L’evento, che ha lanciato detriti sulle costruzioni circostanti tra cui uno stabilimento di produzione di bevande, un magazzino di cereali e farine e alcune case, ha interessato un’area con un raggio di oltre 3mila metri quadrati.

Bilancio di 5 morti tra cui un bambino di 4 anni e 38 feriti

Nell’esplosione il bilancio è di 5 morti, tra cui un bambino di 4 anni, oltre a 38 rimasti feriti, 8 di questi in modo grave anche se non in pericolo di vita.

L’incidente, come riporta un post Facebook dell’amministrazione cittadina, è avvenuto in Marquez Drive, strada situata nel quartiere Tetuan, nel pieno centro della città.

Stando a quanto scrivono i media locali, 4 delle vittime sarebbero lavoratori del deposito, mentre il bambino sarebbe il figlio di uno di loro.

Le fiamme sotto controllo

Le fiamme sono state dichiarate sotto controllo dopo circa un’ora e mezza, intorno alle 17.30 ora locale (circa le 11.30 in Italia).

Le indagini sulle cause dell’incidente proseguono, in coordinamento tra le autorità e l’ufficio del sindaco della città John Dalipe.

L’ufficio comunale per la Previdenza sociale e lo Sviluppo è stato incaricato dall’amministrazione di accertarsi dei bisogni delle famiglie delle vittime e assistere chi è rimasto ferito.