Denunciati due sciacalli a Cesena: sorpresi dai carabinieri mentre si intrufolavano in alcune case evacuate

Il dramma non ferma gli sciacalli in Emilia-Romagna, con diverse persone che sono state sorprese dai carabinieri a Cesena mentre tentavano di intrufolarsi in alcune case ormai disabitate a causa dell’alluvione.

Sciacalli in azione a Cesena

Le segnalazioni sono avvenute nella provincia di Forlì-Cesena, zona fortemente colpita dall’emergenza maltempo. È qui che nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2023 due persone sono state colte con le mani nel sacco, proprio mentre stavano cercando di intrufolarsi in una casa.

Indisturbati e pronti a rubare nell’abitazione evacuata a causa delle inondazioni che sono state registrate a Cesena, due uomini sono stati scoperti dalle forze dell’ordine in via Roversano. I due malviventi, identificati subito, si aggiravano nella zona con guanti e manganello telescopico.

Ai due è stato chiesto perché si trovassero lì, di notte e in una zona evacuata, e appena hanno dato spiegazioni vaghe e non convincenti i carabinieri li hanno denunciati all’Autorità giudiziaria e il materiale in loro possesso è stato sequestrato.

I controlli contro gli sciacalli

Come capita spesso in situazioni drammatiche come quella che sta vivendo l’Emilia-Romagna, le forze dell’ordine organizzano ronde per il controllo delle case disabitate. Purtroppo, infatti, troppo spesso gli sciacalli sono in agguato ed entrano in azione disinteressandosi della tragedia.

Il questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, ha però ribadito il massimo impegno degli uomini dell’arma per contrastare ogni attività di sciacallaggio: “I controlli vengono rafforzati di notte, secondo un piano congiunto tra Polizia e Carabinieri, per evitare sovrapposizioni. Ma ci sono anche di giorno, in particolare per prevenire un fenomeno, purtroppo conosciuto perché si è già verificato in passato in altre zone”.

Il questore ha ricordato che gli sciacalli in azione possono essere figure impensabili, come per esempio finti volontari che si presentano con la pala in mano sostenendo di voler dare aiuto “ma poi ne approfittano per rubare all’interno dei locali colpiti dall’emergenza”.

Cosa fare in caso di sciacalli in azione

Per segnalare eventuali tentativi di sciacallaggio bisognerà contattare il 112. A sottolinearlo è stato lo stesso questore di Forlì-Cesena Lucio Aprile.

“Invitiamo tutti i cittadini che abbiano sospetti di questo genere a chiamare il 112: in questi casi interveniamo e controlliamo” ha sottolineato.