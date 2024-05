Denunciata Oss che rubava in ospedale a Pordenone mentre le donne partorivano in sala: incastrata dal video

Una Oss che lavorava presso l’ospedale di Pordenone è stata denunciata con un’accusa gravissima: avrebbe rubato mentre le donne partorivano, come dimostrerebbe un video diffuso dalle forze dell’ordine.

Nello specifico, il filmato l’ha immortalata mentre entra in una stanza, apre un cassetto e afferra un portafoglio. Dal suo interno si appropria di 50 euro, inconsapevole di trovarsi sotto l’occhio indiscreto di una telecamera. Inconsapevole, soprattutto, di essere oggetto di particolari attenzioni a seguito di ripetute segnalazioni da parte di numerosi degenti e parenti annessi che sono passati per l’ospedale, il Santa Maria degli Angeli, per il reparto di ostetricia-ginecologia.

I denuncianti lamentavano misteriose sparizioni dai loro indumenti appesi e dalle loro borse. Si parla, secondo l”Ansa’, di almeno otto episodi che avrebbero avuto luogo tra il marzo 2023 e il febbraio 2024. L’operatrice socio-sanitaria si sarebbe appropriata di circa 1200 euro in contanti e circa 2 mila euro in oggetti. Per fermare Oss è stato inscenato il ricovero di una paziente prossima al parto, ma in realtà si trattava di una poliziotta.

La donna è stata dunque denunciata per furto aggravato dopo che le telecamere, come già detto, l’hanno registrata mentre si appropriava di 50 euro dal portafoglio della paziente-poliziotta.