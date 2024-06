Denuncia violenze di una coppia a Collegno vicino Torino, loro la investono: arrestati per tentato omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Li aveva denunciati, marito e moglie l’hanno investita con l’auto. I carabinieri di Collegno, alle porte di Torino, hanno arrestato una coppia per aver cercato di uccidere una 51enne investendola con la loro vettura. La donna aveva vissuto per un certo periodo a casa della coppia, ma era poi andata via denunciando maltrattamenti e vari episodi di violenza nei suoi confronti.

Donna investita con l’auto a Collegno

Il grave episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 3 giugno 2024, a Collegno, in provincia di Torino.

Come riporta La Stampa, una donna di 51 anni è stata investita da un’auto mentre camminava sul marciapiede con il suo cane in viale XXIV Maggio.

Soccorsa, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Cto di Torino dove è stata ricoverata con una prognosi di tre mesi per le gravi ferite riportate. Non è in pericolo di vita.

Arrestati marito e moglie per tentato omicidio

Alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi sono riusciti a riconoscere il modello della macchina, una Fiat Panda, che si è allontanata dopo aver travolto la donna.

I carabinieri hanno subito avviato le ricerche e hanno rintracciato poco dopo la vettura in via Genova, nella zona industriale di Rivoli, con il parabrezza sfondato, segno tangibile di quanto avvenuto poco prima.

Dalla targa i militari sono risaliti alla coppia, marito e moglie di 53 e 43 anni, che sono stati arrestati al loro rientro a casa a Collegno. Entrambi dovranno rispondere di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione.

L’accusa di maltrattamenti

Secondo quanto riporta Torino Today, la vittima del tentato omicidio, collaboratrice domestica, aveva convissuto con la coppia, con la quale sembra avesse avuto una relazione, dall’agosto al novembre 2023.

Aveva poi lasciato la loro casa, trasferendosi in un altro appartamento. E aveva denunciato i coniugi per maltrattamenti e atti persecutori.

Dopo che era andata via i due avrebbero iniziato a minacciarla e a perseguitarla, anche se non è ancora chiaro se a causa della fine della relazione o per altri motivi. I carabinieri erano dovuti intervenire più volte.

Stando a quanto emerso, gli investigatori avrebbero trovato nei cellulari della coppia ricerche sul web su come uccidere una persona.