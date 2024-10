Denny Mendez fidanzata con Gerolamo Cangiano di FdI, l'ex Miss Italia tuona: "Razzismo contro chi è di destra"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo essersi separata dal marito, Denny Mendez ha da alcuni mesi una relazione sentimentale con Gerolamo Cangiano di FdI. Nota per essere stata la prima Miss Italia nera, è diventata bersaglio di polemiche e critiche per essere fidanzata con un politico di destra, ma anche per il cachet incassato per condurre il Festival di Carditello, nel Casertano, casa del suo nuovo compagno. L’attrice e modella non ci sta e replica alle accuse.

Denny Mendez fidanzata con Gerolamo Cangiano di FdI

Intervistata dal quotidiano Libero, Denny Mendez rigetta ogni polemica o strumentalizzazione sulla sua persona: “Non sono mai stata affezionata neppure all’etichetta di prima Miss Italia nera… Ho lottato tutta la vita per affermarmi per quel che sono, semplicemente Denny”.

Da diverso tempo l’ex Miss Italia è fidanzata con Gerolamo “Gimmi” Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia, come ha rivelato lei stessa nel marzo scorso, dopo mille indiscrezioni, a Storie di donne al bivio su Rai2.

Nelle scorse settimane è stata bersaglio di critiche e polemiche per la sua partecipazione al Carditello Festival, una rassegna musicale con artisti del calibro di Alex Britti, Simone Cristicchi e Ron che si è tenuta in estate a San Tammaro, in provincia di Caserta.

Il caso del festival di Carditello presentato dall’ex Miss Italia

Giunto alla quinta edizione, quest’anno gli organizzatori hanno istituito una nuova figura, quello del presentatore, a cui è andato un cachet di 5mila euro, come riporta Caserta News.

A presentare il festival è stata Denny Mendez. Secondo le malelingue l’incarico sarebbe arrivato per via della relazione con Cangiano, di casa da quelle parti.

Lo scorso anno l’allora compagna del deputato, Valeria Marini, prese parte a un altro evento organizzato dalla stessa Fondazione responsabile del festival.

L’ex miss respinge le accuse: “Carditello ha richiesto la mia presenza ben oltre le serate del Festival” e, spiega, il compenso “ha davvero coperto solo le spese di trasporto, dal momento che vivo a Bologna”.

Fratelli d’Italia e razzismo

Sulla sua relazione con Cangiano Denny Mendez dice che “colpevolizzare l’amore, vuoi per questioni di etnia, di religione, di colore della pelle, di orientamento sessuale o addirittura di posizionamento politico, credo sia la cosa più anacronistica per chi vive l’Italia del 2024″.

“Non ho mai nascosto – aggiunge – di ritrovarmi in alcune battaglie del centrosinistra. E non credo che amare un deputato di Fratelli d’Italia possa significare dover o voler ripudiare il mio modo di intendere e vedere alcune sfumature della vita”.

Sulla questione razzismo all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni, emersa dall’inchiesta di Fanpage, l’attrice afferma che “la comunità di Fratelli d’Italia, per come ho potuto conoscerla io in questi mesi in cui l’ho frequentata, è ben lontana dall’essere razzista o prevenuta”.

“Per assurdo, se volessimo provocatoriamente quasi invertire i termini della questione: una certa forma di razzismo sembra data più dal colore politico del mio compagno che dal colore della mia pelle”.

L’Italia è un Paese “profondamente accogliente e propenso all’integrazione”, dice l’ex Miss Italia, che aggiunge: “Credo che vada aperta una riflessione seria sulla questione della cittadinanza“.