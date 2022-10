Denise Pipitone, Piera Maggio torna a parlare in tv: la rivelazione sul suo matrimonio e la sua speranza

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Senza pace. Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, cerca sua figlia da 18 anni. È tornata a parlare in tv, soffermandosi sul suo matrimonio, ma anche sulle sue speranze di ritrovare Denise. Ecco qual è la sua convinzione.

Le parole di Piera Maggio sul suo matrimonio

Domenica 9 ottobre Piera Maggio è stata ospite della trasmissione di Rete 4, ‘Verissimo’, in cui ha raccontato la vicenda della scomparsa partendo dal matrimonio con Tony Pipitone, il ‘primo’ papà di Denise: “Lui non poteva avere figli, abbiamo optato per l’inseminazione artificiale con un donatore. Così è arrivato mio figlio Kevin”.

Qualche anno dopo Kevin, il matrimonio ha iniziato a presentare qualche crepa: Piera Maggio conosce Pietro Pulizzi e da questa relazione nasce Denise: “È stata una bambina desiderata e cercata. Ringrazio Dio di avermela data. Quando è nata, è stata una gioia immensa”.

Fonte foto: ANSA

La vicenda salta fuori quando scompare Denise, perché Piera Maggio è costretta a rendere pubblico che sia figlia di Piero Pulizzi: “Tony mi chiese ancora una volta di lasciare le cose così come stavano, ma io non volevo più vivere nella menzogna e abbiamo presentato le carte per la separazione”.

“Denise è ancora viva”

Piera Maggio si è poi soffermata su Denise: “Per me è ancora viva, ci credo tantissimo. La paura che le abbiano fatto del male c’è, ma io ho sempre detto che la cercherò fino a prova contraria. Sono una incurabile sognatrice”.

“Smetterò – ha aggiunto la donna – quando ci sarà una prova che lei non c’è più. Continuerò a combattere finché ci sarà una speranza. Ma anche perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue”.

Come vive le segnalazioni che, fino ad oggi, la speranza l’hanno data per brevi attimi? “Ogni volta – ha risposto – cerco di rimanere con i piedi per terra, ma ogni volta è un dolore lancinante per me incontrare quelle bambine. Ho sempre paura che sia traumatico anche per loro e di lasciare in loro un brutto ricordo”.

Il caso di Denise Pipitone

Processi e inchieste non sono riuscite a far luce sul rapimento di Denise Pipitone, la bimba che viveva con la madre Piera Maggio e il padre legittimo Tony Pipitone (il padre naturale è Pietro Pulizzi).

La piccola è scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, affidata alla nonna: stava aspettando che fosse pronto il pranzo, era sul marciapiede di fronte casa.

In fondo alla via si stava tenendo il trafficato mercato rionale, ma né gli ambulanti né i clienti hanno notato movimenti sospetti.

Da allora, Denise non è più stata vista: ecco tutte le tappe del caso.