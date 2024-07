Deltaplano precipita a Montemezzo, un morto e un ferito grave nell'incidente vicino a Como

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in deltaplano a Montemezzo, in provincia di Como. Un istruttore di 60 anni è morto e un turista americano di 27 è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo il decollo del mezzo su cui stavano volando.

La dinamica dell’incidente di Montemezzo

Nel primo pomeriggio del 30 luglio si è verificato un incidente che ha coinvolto un deltaplano biposto, un modello pensato per il volo di un pilota esperto e di un turista o di una persona in addestramento.

Il mezzo è partito dal comune di Montemezzo, mille metri sopra il livello del mare sul lago di Como, con a bordo un istruttore italiano di 60 anni e un turista statunitense di 27. Poco dopo il decollo però, qualcosa non avrebbe funzionato.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate dall’edizione milanese del Corriere della Sera, l’istruttore sarebbe inciampato in un sasso e avrebbe perso il controllo del deltaplano, per poi precipitare nel vuoto insieme al giovane turista.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Immediatamente le persone presenti alla piattaforma di decollo hanno chiamato i soccorsi. Le squadre speciali dei vigili del fuoco sono arrivate immediatamente, ma l’istruttore 60enne è morto sul colpo.

Il ragazzo statunitense ha invece riportato alcune ferite alla schiena e al braccio ed è stato subito trasportato all’ospedale di Gravedona per ricevere le cure necessarie. Anche se le sue condizioni sono gravi non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Gravedona, che hanno cominciato le indagini per ricostruire cosa sia successo. Dalle prime rilevazioni emerge che l’istruttore sarebbe inciampato su un sasso durante la fase di decollo, perdendo il controllo del deltaplano.

Chi è la vittima dell’incidente in deltaplano

L’istruttore di volo morto nell’incidente in deltaplano a Montemezzo si chiamava Matteo Lisignoli, era originario di Piuro, piccolo comune in provincia di Sondrio, e aveva 60 anni.

Sul sito del portale Deltaplano Experiences si presenta come un pilota esperto, che spesso volava in quella zona, apprezzata dai turisti per la vista sul Lago di Como e sulla Valtellina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Lisignoli aveva effettivamente le licenze e le autorizzazioni necessarie per volare con un deltaplano biposto e trasportare persone.