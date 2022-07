Del Vecchio, il testamento del secondo uomo più ricco d'Italia: c'è una sorpresa

A due giorni di distanza dalla cerimonia d’addio a Leonardo Del Vecchio, la famiglia del fondatore di Luxottica, che secondo ‘Forbes’ era il secondo uomo più ricco d’Italia (dopo Giovanni Ferrero), si è riunita per ascoltare le volontà da lui lasciate nel suo testamento.

I dettagli del testamento di Leonardo Del Vecchio

L’assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, è ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli. Ogni erede avrà quote paritetiche del 12,5%.

Come sottolinea il ‘Corriere della Sera’, lo schema è stato probabilmente rivisto negli ultimi tempi. La vedova Nicoletta Zampillo, che sarebbe dovuta essere destinataria del 25% della Delfin, avrà invece il 12,5%, mentre l’altro 12,5% andrà a suo figlio Rocco Basilico, 33 anni, nato dal matrimonio con il banchiere Paolo Basilico.

Fonte foto: ANSA Una veduta esterna del PalaLuxottica durante il funerale del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio ad Agordo, Belluno, lo scorso 30 giugno.

Chi è Rocco Basilico

Rocco Basilico, 33 anni, è il figlio di Nicoletta Zampillo e del banchiere Paolo Basilico. Fa parte dell’organizzazione di Essilux, rivestendo il ruolo di Chief Wearable Officer. Vive a Los Angeles: qui tiene i rapporti con Meta per la realizzazione dei Ray-Ban Stories.

Rocco Basilico e Leonardo Del Vecchio (figlio di Nicoletta Zampillo e di Del Vecchio), che nel gruppo è responsabile del retail Italia nonché anche amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò, sono gli unici due eredi di Del Vecchio che lavorano nel gruppo.

Chi prenderà il posto di Leonardo Del Vecchio da presidente di Delfin

All’interno del suo testamento, Leonardo Del Vecchio non ha indicato il nome di chi dovrà prendere il suo posto da presidente di Delfin. A norma di statuto spetterà al Consiglio di Amministrazione decidere se nominare un presidente o meno. Il Consiglio di Amministrazione della Delfin si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell’integrazione dell’organo amministrativo. Lo ha comunicato la stessa Delfin in una nota, in cui è precisato che “non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie”.

Leonardo Del Vecchio è morto lo scorso 27 giugno 2022, all’età di 87 anni. Il fondatore di Luxottica è nato il 22 maggio del 1935, a Milano.