Del Vecchio acquista il Twiga di Flavio Briatore, l'imprenditore lo vende dopo 24 anni: "È il momento"

Flavio Briatore vende il Twiga dopo 24 anni. Il nuovo proprietario è Leonardo Maria Del Vecchio che, tramite la sua società Lmdv Hospitalty, ha acquistato il brand di lusso che comprende cinque locali (Forte Dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha). A questi, da settembre, si aggiungerà un sesto Twiga che sorgerà a Milano.

Flavio Briatore ha venduto il Twiga a Del Vecchio

I locali del Twiga si vanno a fondere con i ristoranti già controllati dalla Lmdv Hospitality che gestirà l’intero business dell’ospitalità a cinque stelle.

Come poc’anzi scritto, da settembre si aggiungerà un sesto Twiga a Milano. Al momento, invece, non trovano conferma le voci di un’imminente apertura anche a Firenze.

Fonte foto: IPA Forte dei Marmi, Daniela Santanché e Flavio Briatore

I commenti di Del Vecchio e Briatore

“Questo progetto – ha commentato Del Vecchio – non è solo un investimento, così come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero, con una fusione di ristorazione, intrattenimento e stile di vita in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale”.

Felice anche Flavio Briatore che ha espresso soddisfazione per come si è conclusa l’operazione di vendita.

“Il Twiga è stato un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo – ha dichiarato l’imprenditore piemontese -. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata».

“LMDV Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il DNA e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi”, ha concluso Briatore.

Le tappe dell’affare

I dettagli dell’affare sono stati perfezionati nelle ultime settimane. Il passaggio delle quote era stato annunciato a dicembre. Nelle scorse ore c’è stato il closing dell’operazione.

Il gruppo di Del Vecchio trasformerà i locali Twiga di Forte dei Marmi, Montecarlo e Porto Cervo con l’aiuto di due architetti. “A Forte dei Marmi, l’attuale ristorante Vesta si trasferirà all’interno del Twiga, mentre il precedente spazio che lo ospitava diventerà il nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari“, ha spiegato Del Vecchio in un comunicato.

“In Sardegna, l’ex Billionaire verrà convertito in un nuovo Twiga, all’interno del quale sorgeranno due ristoranti: Casa Fiori Chiari e Vesta. Anche Montecarlo e Baia Beniamin vedranno l’inserimento del brand Vesta come ristorante all’interno dei Twiga, consolidando la sinergia tra i marchi del gruppo”, hanno riferito dalla Lmdv Hospitalty.