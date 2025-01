DeepSeek dalla sorpresa al cyber attacco, la denuncia dell'azienda cinese: chi è il papà Liang Wenfeng

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

DeepSeek, l’app cinese di intelligenza artificiale che ha sconvolto i mercati globali, denuncia di essere stata vittima di un cyber attacco su larga scala. L’evento, che ha bloccato la registrazione di nuovi utenti, si aggiunge alle polemiche già scatenate dall’ascesa dell’azienda guidata da Liang Wenfeng, figura chiave dietro il progetto. Il fondatore, partendo da idee visionarie e con risorse limitate, ha messo in crisi i colossi occidentali.

DeepSeek e il cyber attacco: cosa è successo

L’azienda ha annunciato che nelle ultime ore la piattaforma è stata bersaglio di attacchi informatici massicci che hanno compromesso la sua capacità di accogliere nuovi utenti. La denuncia arriva dopo che DeepSeek è diventata l’app gratuita più scaricata sull’App Store, superando addirittura ChatGPT negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato, gli attacchi sembrano mirati a destabilizzare l’infrastruttura di DeepSeek, che aveva già attirato attenzione per il suo modello innovativo e open-source. “Non ci faremo intimidire” ha dichiarato il team dell’azienda in un comunicato.

L’app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha sconvolto i mercati globali

L’interruzione del servizio rappresenta un duro colpo in un momento in cui l’azienda stava consolidando la sua posizione a livello globale.

Chi è Liang Wenfeng

Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek, è un outsider nel mondo dell’intelligenza artificiale. Nato nel Guangdong e laureato all’Università di Zhejiang, Liang ha iniziato il suo percorso integrando l’apprendimento automatico nelle strategie di un hedge fund.

Nel 2021 ha deciso di investire su una visione ambiziosa: creare un’intelligenza artificiale capace di rivaleggiare con i colossi americani come OpenAI e Meta.

Liang ha iniziato acquistando migliaia di chip Nvidia, un’operazione che inizialmente destava scetticismo. Oggi, il suo progetto DeepSeek-V2, reso open-source, ha rivoluzionato il settore grazie a un approccio low-cost che ha abbattuto i costi dell’AI fino al 96%.

Liang ha dichiarato: “L’innovazione non si protegge con il segreto, ma con la velocità e l’adattamento.” La filosofia dietro DeepSeek non è solo tecnica, ma anche strategica: mostrare che la Cina può essere leader e non solo fruitore nel mondo dell’AI.

Mercati in crisi e nuove sfide

L’ascesa di DeepSeek ha destabilizzato i mercati tecnologici, facendo crollare titoli come Nvidia e AMD e portando il Nasdaq a registrare perdite significative. La piattaforma ha sollevato interrogativi sul dominio dell’AI americana e ha aperto un dibattito globale su costi, accessibilità e concorrenza tecnologica.

Nel frattempo, l’azienda deve fronteggiare accuse di scarsa trasparenza sulla privacy e di censura su argomenti sgraditi al governo cinese. Nonostante ciò, il progetto DeepSeek rappresenta un punto di svolta nell’equilibrio tecnologico mondiale, spostando il baricentro dell’innovazione verso Oriente e in particolare verso la Cina.