Decine di migranti bloccati su una scogliera da giorni in seguito a un naufragio: difficili i soccorsi

Scampati a un naufragio, ma bloccati da due giorni su una scogliera a Lampedusa. È quanto accaduto a circa venti migranti, che sono riusciti a salvarsi arrampicandosi sugli scogli. A causa delle forti raffiche di vento e del mare in tempesta però, la Guardia Costiera non è ancora riuscita a intervenire.

Il naufragio vicino Lampedusa

Sono circa una ventina i migranti bloccati sulla costa di Ponente, a Lampedusa, dove nella tarda serata di venerdì 4 agosto l’imbarcazione sulla quale viaggiavano si è schiantata contro gli scogli di un’insenatura.

Riusciti a mettersi in salvo dal naufragio arrampicandosi lungo la parete rocciosa, i migranti, tutti uomini adulti, hanno trascorso già due notti sulla scogliera, dalla quale non è stato ancora possibile recuperarli.

#Sicilia: stiamo intervenendo sull’isola di Lampedusa insieme all’@ItalianAirForce per recuperare un gruppo di 20 migranti bloccati su una scogliera strapiombante nella zona ad ovest del faro. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/zN7GJ876Sb — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) August 6, 2023

Il video dei soccorsi pubblicato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico su Twitter

A causa delle forti raffiche di maestrale e del mare in tempesta infatti, le motovedette della Guardia Costiera non sono ancora riuscite a raggiungere un punto della scogliera abbastanza vicino da poter trarre in salvo i naufraghi.

I soccorsi per i naufraghi

Oltre alle motovedette della Guardia Costiera, anche un elicottero ha provato a raggiungere i migranti. A causa delle forti raffiche di vento però, che a tratti hanno superato i trenta nodi, non è stato possibile imbracarli e sollevarli fino alla cima della scogliera, che termina con una rupe alta poco meno di 150 metri.

Impossibilitati a intervenire direttamente, sia la Guardia Costiera che i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa e la Croce Rossa hanno fornito, via mare, con delle funi, sacchetti di viveri, acqua, vestiti e coperte termiche ai naufraghi bloccati sulla scogliera.

Come riportato dal Fatto Quotidiano anche due tecnici del Soccorso Alpino e Spelelogico Siciliano stanno provando a raggiungere i migranti, dopo essersi imbarcati su un elicottero dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare. Sembrerebbe che questa soluzione stia funzionando, con alcuni naufraghi che sono stati imbracati e sollevati per essere portati in salvo.

I naufragi delle ultime ore

Secondo quanto riferito dagli stessi migranti non ci sarebbero stati dispersi nel naufragio e non ci sono minori sulla scogliera, ma bisognerà attendere il loro salvataggio per la conferma di queste notizie.

Proprio nelle ultime ore, al largo di Lampedusa altri due naufragi avrebbero causato la morte di due persone, una donna e un bambino, oltre a circa trenta dispersi.

Ascoltati dai mediatori dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), i superstiti avrebbero raccontato che sulla prima imbarcazione viaggiavano 48 migranti, 45 dei quali sono stati salvati e 3 risultano dispersi. Sul secondo mezzo c’erano invece 42 persone, 14 delle quali recuperate dalla Guardia Costiera.