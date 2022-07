Decapitato dalle pale di un elicottero mentre si fa un selfie: 22enne inglese morto in Grecia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Doveva essere una vacanza ma si è trasformata in tragedia: un turista inglese di 22 anni, Jack Fenton, è morto decapitato dalle pale dell’elicottero dal quale era appena sceso dopo aver trascorso alcuni giorni a Mykonos. Da quanto emerso, il 22enne stava cercando di farsi un selfie vicino all’elicottero quando le pale di coda erano ancora in funzione.

Decapitato dalle pale di un elicottero, muore turista inglese

La tragedia, riporta il quotidiano inglese Times, è avvenuto in Grecia, all’eliporto di Spata-Artemida, a circa 40 chilometri da Atene. La vittima è uno studente inglese di 22 anni, Jack Fenton, figlio di una facoltosa famiglia britannica.

Il giovane è stato decapitato dalle pale dell’elicottero su cui viaggiava con il fratello ed altri amici. Il gruppo aveva trascorso alcuni giorni a Mykonos accompagnato anche dai genitori, che volevano offrire ai ragazzi una vacanza indimenticabile.

Decapitato dalle pale di un elicottero mentre si fa un selfie

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’elicottero sul quale viaggiavano i ragazzi era appena atterrato all’eliporto di Spata, vicino Atene. Il 22enne ha aperto la porta dell’elicottero ed è sceso, probabilmente per scattarsi un selfie.

Ma è stato colpito dalle pale di coda del velivolo, che erano ancora in funzione. Per il giovane non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.

I genitori della vittima seguivano la comitiva su un altro elicottero. Secondo quanto riporta il Guardian, sembra che il pilota, avendo visto la scena, abbia compiuto una brusca manovra per impedire ai genitori di vedere l’orrore del figlio morto, conducendoli direttamente ad Atene. Dalla capitale greca la famiglia avrebbe dovuto far ritorno in Inghilterra con un jet privato.

Turista inglese morto in Grecia: le indagini

La polizia greca ha avviato le indagini sulla morte del giovane turista inglese, confermando che il ragazzo è stato decapitato dalle lame in movimento del rotore di coda dell’elicottero.

Il pilota del velivolo, noleggiato dalla famiglia inglese, è accusato di omicidio colposo per aver permesso al giovane di scendere prima che l’elicottero fosse spento completamente, con le pale ferme. Assieme al pilota sono indagati anche due tecnici di terra dell’eliporto.