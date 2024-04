Deborah De Luca operata per un tumore, la dj di Scampia si mostra sui social: il selfie dall'ospedale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con un selfie pubblicato dall’ospedale sui propri profili social, Deborah De Luca, dj di Scampia tra le artiste italiane più seguite e ascoltate al mondo, ha mostrato i segni dell’operazione con la quale le è stato asportato un tumore e ha lanciato un appello sull’importanza della prevenzione: “Fatevi controllare”.

Il selfie dall’ospedale di Deborah De Luca

“Fermatevi e fatevi un controllo, può salvarvi la vita da qualcosa che non sapevate di avere”. È questo uno dei messaggi postati sui propri social da Deborah De Luca, la dj di Scampia recentemente operata per un cancro.

L’artista campana, terza donna italiana più ascoltata e seguita all’estero dopo Laura Pausini e Gala, nei giorni scorsi ha postato alcuni selfie scattati dall’ospedale, nel quale si trovava per un intervento di rimozione di un tumore.

Uno dei selfie pubblicati dall’ospedale da Deborah De Luca, la dj di Scampia recentemente operata per un tumore

In seguito all’intervento, una volta tornata a casa, la dj ha postato una foto delle medicazioni, con un messaggio nel quale condivide il buon esito dell’operazione, e sottolinea l’importanza della prevenzione e dei controlli medici.

Il messaggio della dj di Scampia dopo il tumore

“Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore! (Sto scherzando eh, nessun ex si senta chiamato in causa)”. Inizia con una battuta il post pubblicato lo scorso martedì 8 aprile da Deborah De Luca, una volta rientrata a casa dopo i giorni passati in ospedale.

“È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva, e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata” ha poi chiarito l’artista, rassicurando così tutti i suoi fan (solo su Instagram la dj ha quasi 3 milioni di follower).

E come fatto a più riprese con le sue ultime pubblicazioni social, Deborah De Luca ancora una volta ha sottolineato l’importanza della prevenzione, concludendo così il suo post: “Ripeto, fatevi controllare”.

Il supporto alla dj di Scampia

Tantissimi messaggio di supporto e sostegno sono arrivati alla dj sotto il post pubblicato sul proprio profilo, a dimostrazione di come l’artista sia seguita e apprezzata. La dj lo scorso 3 marzo si era anche esibita allo stadio Maradona di Napoli, prima dell’incontro della squadra di casa contro la Juventus.

Una performance molto apprezzata, soprattutto considerando che l’artista è conosciuta e seguita in tutto il mondo. Tanti utenti hanno difatti commentato l’evento, speranzosi per la possibilità di poter ascoltare la dj anche in altre occasioni.

Secondo il sito ufficiale dell’artista, le prossime esibizioni previste sarebbero a Buenos Aires il 20 aprile, a Londra il 27 e a Vienna il 30. L’unica data italiana è attualmente quella del 26 maggio all’Arenile di Bagnoli, dove si esibirà dalle 18 con un dj set lungo 7 ore.