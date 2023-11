De Luca fa commuovere Fedez a Muschio Selvaggio parlando del tumore: dure critiche a Emis Killa, Meloni e Pd

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato ospite di “Muschio Selvaggio”, il podcast condotto da Fedez con Davide Marra. Una puntata nella quale il governatore non ha risparmiato critiche a Giorgia Meloni, al Pd e a Elly Schlein. E nella quale De Luca ha fatto anche commuovere Fedez, mentre il cantante si è attirato le ire di Emis Killa.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della malattia di Fedez. “Fatti dire un’ultima cosa. Avrei dovuto sfotterti per come stai combinato, invece ho esigenza di dirti una cosa. Hai avuto un’esperienza umana terribile: hai affrontato un tumore, hai avuto un’operazione chirurgica e un secondo intervento” ha spiegato De Luca.

“Hai affrontato queste prove della vita con coraggio e generosità, hai utilizzato questi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo e io ti voglio bene”. “Mi ha quasi fatto commuovere, contraccambio”, la replica di Fedez.

Dure critiche al Pd e a Schlein

Vincenzo De Luca non ha risparmiato dure critiche alla dirigenza del Pd e a Elly Schlein. “I contenuti programmatici della Schlein sono flebili. E la dialettica? Peggio”.

Così De Luca risponde alle domande di Fedez e Marra a “Muschio Selvaggio” sul Pd. “Nel patrimonio del Pd ci sono militanti puri che credono nei valori e c’è una rete di amministratori impegnata spesso in condizione di totale solitudine, prendendosi poi anche avvisi di garanzia per stupidaggini come l’abuso in atto d’ufficio”.

“Poi – prosegue il governatore – abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi” dice De Luca, secondo l’agenzia Italpress.

E su Giorgia Meloni: “C’è un punto che delimita il trasformismo dal realismo politico ed è l’onestà intellettuale: tu puoi cambiare opinione ma devi avere l’onestà intellettuale di dire ai cittadini italiani ‘ho cambiato opinione per queste ragioni’: se non lo dici sei un trasformista“.

“Shiva? Serve metodo pedagogico Singapore”

Durissimo il commento del governatore della Campania sull’arresto del trapper Shiva, accusato di tentato omicidio per aver reagito a pistolettate contro due aggressori di una gang rivale.

“Dall’America – ha detto de Luca ospite di Fedez e Marra – arrivano sempre gli esempi più idioti e demenziali. Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore: a Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere… ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e finisce là”.

Spiegando quello che sta accadendo nella scena dopo l’arresto del rapper, Fedez ha anche citato il “rivale” Emis Killa, il quale ha fatto sapere via social di non aver affatto gradito di essere menzionato dal collega.