Dazn, problemi di visione: scoppia la rabbia tra gli abbonati. Il comunicato della tv e il link d'emergenza

Dazn di nuovo nella bufera. Domenica 14 agosto sono stati segnalati disservizi da parte degli utenti, dopo i problemi riscontrati sabato 13, quando sono stati trasmessi i quattro anticipi della prima giornata di campionato di Serie A.

Danz di nuovo down, scoppia la protesta

Tantissimi abbonati alla piattaforma si sono riversati sui social protestando. Segnalati disservizi sia per le gare delle 18.30 (Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna), sia per quelle delle 20,45 (Salernitana-Roma e Spezia-Empoli). C’è chi non è riuscito a entrare nell’app o chi è stato buttato fuori dopo pochi minuti senza poter più rientrare.

Qualcuno ha optato per il sarcasmo, altri invece hanno scelto toni duri per commentare i problemi. “Hanno anche il coraggio di imporre limitazioni agli account e ad alzare i prezzi”, ha scritto un internauta . “Vergogna, sono stato buttato fuori dall’app dopo 15 minuti e ora non posso più rientrare”, una delle tante altre segnalazioni. “La pirateria uccide il calcio, ma Dazn non te lo fa vedere”, il sarcasmo di un abbonato.

Fonte foto: ANSA La conduttrice Diletta Leotta, volto di Dazn

La rabbia di Enrico Mentana

Come poc’anzi accennato, le polemiche erano divampate anche nelle quattro gare di sabato 13 agosto. Sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Mentana, noto tifoso interista. Il giornalista si è scagliato contro la piattaforma streaming: “Dopo mezz’ora che guardo Lecce-Inter, Dazn mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo avermi regolarmente spillato i soldi ogni mese. Dazn, cordialmente: impara a rispettare i clienti”.

Il ‘cinguettio’ di scuse di Dazn che fornisce un link d’emergenza

“Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”, ha scritto Dazn su Twitter per poi fornire un link ‘d’emergenza’ per guardare le partite.

Naturalmente, come accaduto nelle scorse ore, l’hashtag #Dazn e #dazndown è balzano in vetta tra le tendenze di Twitter.