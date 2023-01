Dazn non funziona durante Inter-Napoli: furia degli utenti, anche Cucchi ironizza sui problemi nello streaming

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il campionato di calcio di Serie A riprende dopo 53 lunghi giorni di assenza, a causa del Mondiale in Qatar, con un big match che potrà dire tanto sul prosieguo della lotta scudetto. A San Siro è l’Inter padrona di casa, allenata da Simone Inzaghi, a sfidare il Napoli capolista dell’ex Spalletti, ma mentre in campo si vivono le emozioni più grandi e sugli spalti i tifosi scaldano l’ambiente, a casa c’è chi ancora una volta non riesce a guardare la partita. Infatti, sin da subito dopo il fischio d’inizio, numerosi utenti sui social hanno denunciato il malfunzionamento di Dazn.

Inter-Napoli, Dazn non funziona

Partita di cartello, pubblico delle grandi occasioni, ma piattaforma che sembra non funzionare al meglio. Al fischio d’inizio di Inter-Napoli, infatti, sono stati numerosi gli utenti che si sono riversati sui social per denunciare il malfunzionamento di Dazn, piattaforma che nel corso degli anni ha attirato su di sé le attenzioni e le critiche.

“Siamo spiacenti. Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti” si legge nel messaggio che compare in tante televisioni in giro per l’Italia, testo che in tanti ormai conoscono bene dopo aver vissuto in precedenza dei disservizi con Dazn.

Anche Cucchi fa ironia

In tanti hanno segnalato il malfunzionamento dell’app per la tv e il sito internet di Dazn, ma su tutti spicca il commento di Riccardo Cucchi. L’ex radiocronista Rai, su Twitter, ha infatti ironizzato fotografando la schermata d’errore: “Sapeste quanto sono dispiaciuto io”.

Per il giornalista, andato in pensione in radio da qualche anno, un messaggio tagliante che sottolinea ancora una volta il disagio vissuto dagli italiani.

Gli aumenti di Dazn e le critiche

Solo qualche giorno fa Dazn aveva annunciato il nuovo aumento dei prezzi, senza non poche polemiche. Con l’arrivo del 2023, infatti, la comunicazione delle nuove tariffe ha portato a un nuovo piano, maggiore offerta di contenuti e, dunque, un sovrapprezzo.

Come vi abbiamo spiegato, infatti, il piano standard resterà 29,99 euro al mese con l’abbonamento annuale, 39,99 se invece si decide di rinnovarlo mensilmente. Il piano Plus sale invece a 44,99 euro al mese su base annuale, 54,99 con utenza mensile.