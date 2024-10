Davide Violin disperso ad Arenzano in Liguria durante il maltempo: era in auto, travolto dal fiume in piena

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Non si fermano le ricerche di Davide Violin, il 62enne disperso da sabato pomeriggio ad Arenzano. Il maltempo che ha colpito la Liguria nei giorni scorsi si è abbattuto con particolare violenza sul piccolo centro in provincia di Genova. L’auto di Davide Violin è stata individuata, parzialmente insabbiata, nell’alveo del rio Lissolo, piccolo affluente del torrente Lerone. Le ricerche sono concentrate in mare, ma le operazioni non sono semplici a causa dei detriti che si sono riversati sulla costa di Arenzano.

Davide Violin è scomparso sabato pomeriggio

Davide Violin, titolare del Tui Bistrot di via Marconi, ad Arenzano, è stato travolto dalla piena. Le fortissime piogge che hanno colpito la Liguria lo scorso fine settimana hanno provocato l’esondazione del piccolo rio, che ha travolto tre auto, tra cui quella di Violin.

L’uomo abita nei pressi del rio Lissolo. A lanciare l’allarme per la sua scomparsa è stata la moglie Lucia Ferrari, assessore del comune di Arenzano.

Proseguono le ricerche di Davide Violin dopo il nubifragio

Nella serata di domenica 27 ottobre si erano diffuse voci sul ritrovamento di un corpo in mare, ma poi non era arrivata la conferma. Nelle ultime ore le ricerche sono andate avanti senza sosta. Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa sono impegnati nella ricerca di Davide Violin, supportati dal personale subacqueo e da una motovedetta dell’Arma.

Non è ancora chiaro cosa sia successo al ristoratore 62enne e perché sia uscito di casa durante il nubifragio. Forse Violin voleva raggiungere il suo locale per verificare la situazione, oppure di fronte all’aumento de livello del rio Lissolo potrebbe aver provato a spostare la macchina per metterla in sicurezza.

Solamente ipotesi, per il momento, mentre le forze dell’ordine e i volontari sono impegnati alacremente nelle ricerche di Davide Violin.

Il maltempo che ha colpito Arenzano e la Liguria

Lo scorso fine settimana il maltempo ha colpito la Liguria. Varazze, Cogoleto e Arenzano sono state interessate dal violento nubifragio che ha portato alla scomparsa di Davide Violin.

Arenzano, e in particolare nella valle del Lerone, sono state messe a dura prova dal maltempo in Liguria. “Abbiamo provveduto alla messa in sicurezza, mentre gli interventi di ripristino definitivi saranno eseguiti nei prossimi giorni. Per il calcolo dei danni è ancora troppo presto”, ha detto il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini.

Anche in Sardegna, a causa del maltempo, un uomo risulta disperso: si tratta di Davide Manca, sorpreso dall’acqua in zona Monte Arcosu, a Siliqua. Secondo le previsioni meteo il tempo, in Liguria, dovrebbe migliorare nei prossimi giorni.