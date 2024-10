Davide Piccinali scomparso a Milano, la ricostruzione delle ultime ore del medico specializzando 39enne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ore di apprensione per un medico specializzando di Milano scomparso da qualche giorno. Si chiama Davide Piccinali, il 39enne bresciano del quale non si hanno più notizie da giovedì 3 ottobre.

Chi è Davide Piccinali, il medico specializzando scomparso

Davide Piccinali è all’ultimo anno di cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano.

È di Brescia e residente a Milano: a denunciare la sua scomparsa sono stati la madre e il fratello.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Milano dove abita Davide Piccinali

Le ultime ore di Davide Piccinali: le indagini della polizia

Si sarebbe dovuto presentare a lavoro venerdì 4 ottobre ma i suoi colleghi medici non l’hanno visto arrivare. Allertatisi, si sono rivolti alla polizia che ha attivato le ricerche ed è riuscita a entrare nella sua abitazione.

Questa la ricostruzione fatta da Il Giorno.

Piccinali vive in affitto a Milano, in via Clitumno, nel nord della città. Entrati, i poliziotti hanno trovato le stanze in ordine e le luci accese.

Le segnalazioni, è stato visto a Milano e Treviglio

Sono arrivate diverse segnalazioni alla famiglia da Milano e da Treviglio, provincia di Bergamo.

Numerosi gli appelli lanciati e condivisi sui social da amici, conoscenti e quanti si stanno prodigando per far sì che l’uomo possa essere ritrovato.

Si è mossa anche Penelope Lombardia, associazione dei parenti e degli amici delle persone scomparse che invoca quanti la conoscono ad aiutarli a trovarlo.

“Era tranquillo e sereno”, c’è un’ipotesi e una speranza

Anche il fratello di Davide Piccinali si è esposto, facendo luce sulla situazione e cercando di ricostruire le ultime ore di cui si hanno contezza del bresciano.

“Al momento non ci sono novità. Giovedì ha finito il turno di lavoro in ospedale e non abbiamo più saputo nulla. Domenica scorsa, di ritorno da un matrimonio ad Ancona, Davide si era fermato a Brescia e aveva restituito l’auto alla madre. Poi era partito per Milano e sarebbe dovuto tornare in città anche questo fine settimana”, ha spiegato il fratello di Davide, Dario.

“Il fatto che arrivino segnalazioni ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma non sappiamo il motivo. Non aveva problemi sul lavoro, è sembrato tranquillo e sereno come sempre”, ha detto.