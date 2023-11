Davide Minuzzo da ex manager di Luxottica diventa campione del mondo di culturismo naturale: la sua storia

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Davide Minuzzo, ex manager di Essilor Luxottica negli Stati Uniti, è pluricampione del mondo di culturismo naturale. Una storia incredibile, la sua: abbandonato dai genitori, ha vissuto più di una vita con grande determinazione, riuscendo ad affermarsi prima come dirigente di una grande azienda, e poi come sportivo in una disciplina che esclude l’utilizzo di qualunque farmaco dopante, diventandone l’atleta più titolato al mondo.

Chi è Davide Minuzzo

La storia di Davide Minuzzo è diventata un esempio di resilienza, passione e successo, dimostrando che le sfide possono essere superate con dedizione e determinazione.

Originario di Sottocastelli, provincia di Belluno, Minuzzo ha affrontato un’infanzia difficile, abbandonato dai genitori e cresciuto dai nonni, sfortunatamente deceduti presto. L’impatto delle malattie familiari, tra cui il diabete, ha spinto Minuzzo a scegliere uno stile di vita sano, avvicinandosi al culturismo.

La scelta di una vita salutare

“Sono rimasto solo a 17 anni, ho dovuto interrompere gli studi per andare a lavorare come operaio in una fabbrica del Cadore” ha raccontato Minuzzo al Corriere Veneto. Da qui, la scelta di percorrere la strada dello sport e di una vita salutare.

“Temevo di ammalarmi anche io. Mi sono detto che dovevo condurre una vita sana e diventare uno sportivo” ha spiegato Minuzzo, che non avendo grandi possibilità di praticare sport di montagna, decise di ripiegare sulla palestra, forse non immaginando i traguardi che avrebbe tagliato poi in futuro.

La carriera come manager

Nonostante le tante sfide della sua vita, a 28 anni Minuzzo ha colto l’opportunità di lavorare a Hong Kong grazie a EssilorLuxottica. Tuttavia non ha mai messo da parte la sua passione, e durante le varie esperienze lavorative in Cina, Dubai e New York, ha alimentato il suo sogno di competere negli Stati Uniti nel culturismo, centrando l’obiettivo intorno ai 50 anni.

Prima di compiere questo traguardo, Minuzzo ha investito nel suo percorso di specializzazione, diventando nutrizionista, mental coach e preparatore atletico.

Il trionfo nel culturismo

A Los Angeles ha recentemente conquistato il titolo di campione mondiale di culturismo naturale, ottenendo ben 7 medaglie, delle quali 4 in categoria, a cui si aggiungono tre ori negli over.

Grazie a questo prestigioso bottino, Minuzzo è divenuto l’atleta più titolato al mondo di culturismo Inba, ottenendo negli Stati Uniti il soprannome di “The Dolomites Master”.