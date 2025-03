Davide Lacerenza e Stefania Nobile in arresto, droga e prostitute anche a domicilio per i clienti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che vede protagonisti il titolare della Gintoneria di Milano Davide Lacerenza e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestati con l’accusa di aver fornito ragazze e droga ad alcuni clienti. I due avrebbero offerto “pacchetti” comprensivi di champagne, altri alcolici, escort e droga anche con servizio “a domicilio”.

Le accuse per Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip di Milano Alessandra Di Fazio, nell’ambito dell’inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinata dalla pm Francesca Crupi, emergerebbe che Davide Lacerenza e Stefania Nobile, come riportato da Agi, avrebbero fornito “pacchetti” comprensivi di champagne, altri alcolici, escort e droga anche con servizio “a domicilio”.

In un’occasione, come risulta dagli atti e riportato dall’agenzia di stampa, nella notte tra il 26 e il 27 aprile del 2024, il factotum Davide Ariganello, anche lui agli arresti domiciliari, su indicazione di Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria di Milano, avrebbe effettuato quattro consegne nell’abitazione di un cliente, portandogli champagne e due escort per un costo complessivo di 70 mila euro.

Fonte foto: ANSA

Tra il 7 e l’8 maggio del 2024, lo stesso Davide Ariganello avrebbe portato a un altro cliente champagne, altri alcolici e quattro prostitute, per una cifra complessiva, anche in questo caso, pari a circa 70 mila euro.

Ci sarebbero state, però, anche consegne più economiche: un’altra persona avrebbe versato 750 euro per alcolici e una escort, mentre per due ragazze un altro cliente avrebbe pagato 500 euro nel marzo del 2024.

Per quattro delivery, con champagne e prostitute, nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2024 un cliente avrebbe pagato, invece, 35mila euro.

Tutti i nomi dei clienti sono stati omissati all’interno dell’ordinanza, anche perché non risultano indagati. Lo stesso discorso vale per le ragazze.

Perché sono stati arrestati Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Davide Lacerenza è stato arrestato in quanto socio e amministratore unico della Ginto Eventi srl, società di gestione dei suoi locali.

La sua ex compagna Stefania Nobile sarebbe stata socia occulta e amministratrice di fatto della società, anche se formalmente dipendente.

Anche il presunto factotum Davide Ariganello, di 27 anni, figurava come dipendente.

I tre, come riportato ancora da Agi, avrebbero favorito la prostituzione anche promuovendo l’immagine delle ragazze, che venivano appositamente reclutate, sui social network della Gintoneria e mettendogli a disposizione il locale, dove avrebbero adescato i clienti.

I guadagni di Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Davide Lacerenza e Stefania Nobile avrebbero tratto guadagni dalle consumazioni nel locale, che venivano maggiorate nei costi proprio per i servizi illeciti offerti. I loro incassi, inoltre, sarebbero anche legati alle bottiglie bevute dai clienti con le prostitute. A volte si sarebbero fatti pagare direttamente le prestazioni sessuali.

Le contestazioni, come risulta dalle 149 pagine dell’ordinanza, fanno riferimento al periodo compreso tra il 2020 e il 2024.