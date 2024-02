Davide Casaleggio contro il M5S di Giuseppe Conte: "Mio padre sarebbe inc****** nero", poi frecciata a Grillo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Secondo Davide Casaleggio, se suo padre vedesse le condizioni del Movimento 5 Stelle di oggi sarebbe molto deluso. Le parole del figlio del fondatore del M5S sono in realtà più dure, dice infatti: “Mio padre sarebbe inc******”. L’occasione è su Rai Radio 1, in un’intervista per Un Giorno da Pecora, nella quale si esprime sul leader Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

Casaleggio: “Mio padre sarebbe inc******”

Durante un’intervista andata in onda su Un Giorno da Pecora per Radio Rai 1, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Davide Casaleggio si è espresso contro Giuseppe Conte (che risulta essere il politico ‘più povero’) e non solo. Nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle, il figlio del fondatore dello stesso, ha detto:

Se mio padre oggi vedesse il Movimento 5 Stelle sarebbe inc****** nero con tutte le persone che ha conosciuto. Avrei voluto che mio padre vedesse il successo del progetto.

Continuando, con riferimento a Giuseppe Conte (che ha sciolto il Gran Giurì per mancata imparzialità), Davide Casaleggio ha sottolineato che non necessariamente avere tante persone che ti seguono su Facebook è garanzia di successo. “Il suo errore più grande è stato pensare a un modello completamente diverso di organizzazione senza metterlo in piedi prima, è un problema anche per lui farsi eleggere senza nemmeno uno sfidante”, ha detto.

Fonte foto: ANSA Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sul palco di “Italia5stelle” (Imola, 17 ottobre 2015)

I rapporti con Beppe Grillo

Casaleggio ha problemi anche nel rapporto con Beppe Grillo, per quanto meno gravi rispetto a quelli presentati con Giuseppe Conte. Alla domanda se Grillo è ancora interessato al M5S, Casaleggio risponde che non lo sa: “Diciamo che ora ha altre preoccupazioni”, ha commentato.

Sulla politica non si esprime. Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle dice che non ha votato alle ultime elezioni di settembre 2022 e che non ha intenzione di votare neanche per le Europee.

L’ingresso in politica: la smentita

Infine è giunta la domanda sulla speculazione delle ultime ore: un ingresso in politica. I conduttori gli chiedono se il vuoto della politica può essere colmato lanciando una nuova creatura, magari con Virginia Raggi e Alessandro Di Battista.

Davide Casaleggio ha però la risposta pronta. Come quando gli proposero di fare il ministro dello Sviluppo economico nel governo Conte I, l’imprenditore ha detto di no. “No, non è vero, si scrivono delle cose senza informarsi chiedendo ai diretti interessati… – ha risposto in merito alle speculazioni – Conosco e stimo Virginia e Alessandro ma con loro ho già fatto un progetto, che poi è andato al governo”.