Davide Casaleggio contro il M5S di Giuseppe Conte: "Mai pensato che fosse l'uomo giusto, con lui è inutile"

Davide Casaleggio a muso duro contro Giuseppe Conte e, più in generale, sull’evoluzione del M5s. Il figlio di Gianroberto, fondatore del mondo pentastellato, in una intervista rilasciata a La Stampa, ha indirizzato critiche pesanti nei confronti dell’attuale leader del Movimento e ciò che la ‘creatura’ politica è diventata.

Davide Casaleggio, critiche dure a Giuseppe Conte e al M5s

“Non ho mai pensato che Conte fosse l’uomo giusto per il Movimento 5 stelle”, ha sottolineato il numero uno della Casaleggio Associati e dell’Associazione Rousseau.

Conte “ha collezionato un insuccesso dopo l’altro – ha continuato l’imprenditore -, dando la colpa prima a Luigi Di Maio, poi a Beppe Grillo. Adesso le scusanti sono finite. Il Movimento non ha più un obiettivo. È rimasta solo la gestione del potere, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne”.

Davide Casaleggio, nel dare vigore alla sua critica, ha rimarcato che, negli ultimi anni, su oltre mille consiglieri comunali eletti nelle file del M5s solamente 156 hanno staccato il pass della rielezione, segno evidente che qualcosa non ha funzionato.

Casaleggio: “Venuti meno i pilastri del Movimento”

Quando gli è stato chiesto perché il Movimento non riesce più a intercettare largo consenso tra gli elettori, è arrivata la seguente risposta: “I pilastri sono venuti meno, penso alla battaglia contro il finanziamento pubblico ai partiti, nel 2013 rinunciammo a 42 milioni di euro”.

Cosa si dovrebbe fare? “Penso sia necessario avere un obiettivo che vada oltre la sopravvivenza, oggi questo obiettivo non esiste, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne per far contento qualcuno. Ma non è mai stato questo l’obiettivo del Movimento 5 stelle che abbiamo creato”.

Il rapporto con Beppe Grillo oggi: “Ci sentiamo di rado”

Il rapporto con Beppe Grillo si è raffreddato negli ultimi anni.

“Lo sento di rado, sono dispiaciuto per l’evoluzione che ha avuto il M5s: l’obbiettivo finale del progetto non deve essere il progetto stesso”, ha rimarcato Davide Casaleggio.

“Il M5s è un fallimento? Se è rimasta solo la gestione del potere non è più utile”, ha concluso in merito alla parabola della creatura politica fondata dal padre Gianroberto e da Grillo.