Davide Baggio morto nell'incidente in Egitto, la moglie Chiara Tombolato in rianimazione: il dolore dei figli

Vogliono riportare i loro genitori a casa, Marco e Francesca, i figli di Davide Baggio e Chiara Tombolato. La coppia è stata coinvolta in un incidente automobilistico mentre si trovava in vacanza in Egitto. Lui, noto maratoneta del padovano, è morto nel sinistro. Lei si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Hurgada.

I figli di Chiara Tombolato la raggiungono dopo l’incidente

Chiara Tombolato, si trovava seduta sul sedile del passeggero quando il van con cui viaggiava assieme al marito e all’autista è finito fuori strada, schiantandosi contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto a Luxor, nota località turistica in Egitto, dove la donna si trovava in vacanza assieme al partner.

Davide Baggio, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto in seguito alle ferite riportate nello schianto. L’autista è rimasto illeso.

Tombolato, riporta Il Gazzettino, non sarebbe in pericolo di vita, ma si trova ricoverata nel reparto di rianimazione de El Gouna Hospital di Hurghada.

Le numerose e importanti fratture subite necessitano di un intervento chirurgico sul posto e la donna non potrà essere riportata in Italia se non quando le sue condizioni saranno stabili.

Con il supporto del consolato italiano in Egitto, i figli Marco e Francesca – da poco diventata mamma – stanno tentando di raggiungere la madre.

In questo momento di grande dolore, non desiderano altro che riportare a casa la madre e la salma del padre defunto.

Davide Baggio, morto in vacanza in Egitto

Il pullman turistico sul quale desideravano viaggiare era al completo, così l’ex atleta Davide Baggio e la moglie Chiara hanno optato per il noleggio di un van con conducente.

Circostanza fatale che, in seguito all’inaspettato incidente, ha portato alla morte di Baggio, 56enne originario di Cittadella, in provincia di Padova.

Grande sportivo e maratoneta, Baggio era stato presidente del Panathlon di Cittadella e membro dell’associazione Maratoneti Cittadellesi.

L’intera comunità, guidata dal sindaco Luca Pierobon, si stringe attorno al dolore dei familiari e attende con affetto il ritorno a casa di Chiara Tombolato.

“Vi chiediamo di unirci in una preghiera comune, in un pensiero per Chiara, che sia forte per ritornare a casa da Francesca e Marco, dal piccolo Alessandro, da tutti i familiari e amici” hanno scritto i compagni di corse su Facebook.