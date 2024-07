Davide Baggio morto in un incidente in Egitto durante un'escursione a Luxor: grave la moglie dell'atleta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto in un’incidente stradale in Egitto Davide Baggio, atleta padovano di 56enne. L’uomo si trovava in vacanza con la moglie, rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale. I due erano diretti a Luxor per una gita quando c’è stato l’incidente.

Davide Baggio morto in un incidente in Egitto

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, un grave incidente stradale in Egitto è costato la vita a Davide Baggio, 56enne originario di Cusinati di Tezze e residente a Cittadella (Padova).

L’uomo, un triatleta molto noto nell’ambiente sportivo veneto, era da alcuni giorni in vacanza con la moglie nella località balneare di Hurghada, sul Mar Rosso. L’incidente è avvenuto sabato 29 giugno, durante una gita turistica che li avrebbe condotti a Luxor.

Fonte foto: 123RF

Nello scontro è rimasta gravemente ferita la moglie Chiara Tombolato, che si trova ora ricoverata all’ospedale di Hurghada: non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente durante una gita a Luxor

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia egiziana. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, la coppia era partita da Hurgada per una gita a Luxor.

Una escursione turistica organizzata, ma secondo quanto emerso il pullman su cui i due dovevano salire era già al completo e così per la coppia è stato chiesto un servizio privato, un van con autista.

Il conducente del mezzo, rimasto illeso nell’incidente, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa dello scoppio improvviso di uno dei pneumatici, il van sarebbe quindi finito violentemente contro il guardrail.

Notizia in aggiornamento