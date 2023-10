Dati Covid oggi in Italia con aumento di casi al 13%: colpiti soprattutto gli anziani, crescono i ricoveri

In Italia sale ancora l’incidenza dei casi Covid-19: l’aumento. rispetto alla settimana precedente, è però contenuto. È quanto è emerso dal monitoraggio settimanale sul Covid della Cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-ministero della Salute, che l”Adnkronos Salute’ ha avuto modo di visionare.

I dati sull’incidenza dei casi

Nell’ultima settimana (dal 28 settembre al 4 ottobre) l’incidenza dei casi Covid-19 in Italia è stata pari a 75 casi per 100mila abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (periodo: 21-27 settembre), quando era pari a 66 casi per 100mila abitanti.

Nello specifico, nella maggior parte delle Regioni e Province autonome i valori dell’incidenza dei casi non superano i 101 casi per 100mila: l’incidenza più alta è stata registrata in Veneto (101 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Sicilia (8 casi per 100mila abitanti).

Fonte foto: ANSA Il ministro della Salute Orazio Schillaci. I dati provengono dal monitoraggio settimanale sul Covid della Cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-ministero della Salute.

La situazione Covid negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione Covid-19 negli ospedali italiani, l’occupazione da parte dei pazienti Covid dei posti letto in area medica è pari al 5%, (3.136 ricoverati) in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando, al 27 settembre, era al 4,4%.

In lievissimo aumento anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, che è ora all’1,1%, (94 ricoverati) rispetto allo 0,9% al 27 settembre, in base a quanto indicato dal monitoraggio settimanale sul Covid in Italia.

I tassi di ospedalizzazione e mortalità in Italia aumentano con l’età, presentando valori più alti nella fascia dell’età 90 anni e più. Anche il tasso di ricovero in terapia intensiva aumenta con l’età.

Più colpiti gli anziani

Nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 4 ottobre del 2023, la situazione Covid in Italia conferma che la fascia di età in cui si registra il più alto tasso di incidenza settimanale è quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni.

L’incidenza risulta stabile in tutte le fasce d’età, a eccezione della fascia che va da 0 a 9 anni, in cui è invece in lieve diminuzione.

Nel monitoraggio settimanale sul Covid della Cabina di regia Istituto Superiore di Sanità-ministero della Salute, è indicato inoltre che l’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alla precedente settimana.