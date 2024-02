Date ufficiali del test di Medicina 2024: si svolgerà il 28 maggio e il 30 luglio con 60 domande in 100 minuti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Cambia tutto per il test di Medicina. Il Governo ha annunciato le date del nuovo “concorsone”, modalità a cui si ritorna dopo le polemiche del 2023. Si svolgerà tra il 28 maggio e il 30 luglio, con 60 domande in 100 minuti per i partecipanti.

Il nuovo test per Medicina: le date e come funziona

Il ministero per l’Università e la Ricerca ha diffuso le date del test per l’accesso alla facoltà di Medicina del 2024. Si terrà il 28 maggio e il 30 luglio, avrà 60 domande da terminare in un totale di 100 minuti.

Si tratterà di un cosiddetto “Concorsone”, un’unica prova valida per tutti gli studenti che vi prenderanno parte. Una marcia indietro dal Tolc, il sistema che lo scorso anno ha casuato numerosi problemi e ricorsi di alcuni partecipanti.

Fonte foto: ANSA Proteste contro i risultati del test di Medicina del 2023

Le domande saranno 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi, 5 di ragionamento logico, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di matematica e fisica. Ognuna avrà cinque risposte tra cui scegliere.

Il punteggio sarà di 1,5 punti per ogni risposta corretta, per un totale di 90 punti massimi. Le risposte non date varranno 0 punti, mentre quelle errate penalizzeranno lo studente di 0,4 punti, sistema utilizzato per disincentivare la scelta casuale.

I problemi del test di Medicina 2023

Il 2023 è stato l’anno d’esordio del TOLC MED, un nuovo test di medicina che permetteva alle facoltà di gestire in maniera più agile il test slegandolo dalla singola prova nazionale identica per tutti e sostituendo il “Concorsone” con un metodo di equiparazione delle prove.

Sul sistema si sono però sollevate diverse polemiche e molti ricorsi al TAR, che infine ha annullato i provvedimenti che hanno regolato il test. Chi lo ha passato si è potuto iscrivere, ma chi è in graduatoria, circa 3000 studenti, lo dovranno ripetere.

Dal prossimo anno cambia tutto

Per prepararsi alle domande gli studenti avranno a disposizione 3500 domande su cui fare pratica, che verranno caricate su un’apposita piattaforma rispettivamente l’8 maggio e il 10 luglio, a seconda della sessione dell’esame.

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha già annunciato che il Concorsone rimarrà in vigore anche l’anno prossimo.

La scelta del ritorno ai metodi degli scorsi anni è momentanea e già dal 2025 verrà messo appunto un nuovo test.