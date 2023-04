Darya Trepova arrestata per l'attentato a San Pietroburgo: chi è la 26enne accusata dell'omicidio di Tatarsky

I servizi di sicurezza russi hanno fermato Darya Trepova, la donna accusata di essere coinvolta nell’attentato di domenica 2 aprile in un bar di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista e blogger Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky.

L’attentato a San Pietroburgo

L’esplosione di un ordigno in un bar di San Pietroburgo nella giornata di domenica 2 aprile ha provocato il ferimento di 32 persone, di cui 10 in modo grave (tra cui un quattordicenne), oltre all’uccisione del giornalista e blogger Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky.

In un video ripreso da telecamere di sicurezza e diffuso da diversi canali Telegram, si vede una giovane donna, indicata come Darya Trepova, mentre entra nel locale portando un grande pacco. Secondo alcuni testimoni, come riportato da ‘SkyTg24’, l’esplosivo sarebbe stato nascosto in una statuetta che la donna avrebbe regalato a Vladlen Tatarsky.

Fonte foto: ANSA Un’immagine del luogo dove è avvenuto l’attentato a San Pietroburgo.

L’arresto di Darya Trepova

La notizia dell’arresto di Darya Trepova è stata riferita dai media russi: “Agenti del Comitato investigativo, in collaborazione con i servizi operativi, hanno fermato la donna sospettata di essere coinvolta nell’esplosione”, ha fatto sapere sul suo canale Telegram il Comitato investigativo, citato dall’agenzia ‘Ria Novosti’.

“Ho portato una statuetta che poi è esplosa“, ha dichiarato la donna rispondendo alla domanda di chi la interroga in un video diffuso dall’agenzia ‘Ria Novosti’. Alla domanda “Chi te l’ha data?”, la giovane ha risposto: “Posso dirlo dopo?”.

Secondo il Comitato nazionale antiterrorismo russo, l’attentato “è stato pianificato dai servizi segreti ucraini e ha coinvolto agenti che collaborano con la cosiddetta Fondazione anticorruzione di Navalny, di cui la detenuta Trepova è un’attiva sostenitrice”.

Chi è Darya Trepova

Come riportato da ‘Leggo’, Darya Trepova ha 26 anni ed è un ex commessa di San Pietroburgo. Assieme al suo fidanzato, Dmitry Rylov, sarebbe già stata arrestata in passato in occasione di manifestazioni contro la guerra in Russia.

Darya Trepova aveva un biglietto per un volo dall’aeroporto Pulkova di San Pietroburgo domenica sera, dopo l’esplosione, ma non si è presentata. La notizia è stata riferita da ‘Izvestia’. La direzione del volo non è stata comunicata, ma si è ipotizzato che la ragazza volesse raggiungere la Georgia attraverso la Turchia.

Stando a quanto riportato dal canale Telegram ‘Vck-Ogpu’, dopo l’attentato Darya Trepova avrebbe scritto a un’amica: “Sono stata incastrata”.