Dario Vitale direttore creativo di Versace al posto di Donatella: ricopriva quel ruolo dalla morte di Gianni

Donatella Versace lascia il ruolo ricoperto dalla morte del fratello Gianni anche se resterà nella maison come Chief Brand Ambassador. Il nuovo direttore creativo di Versace è Dario Vitale, ex designer di Miu Miu. Una nota di Capri Holdings e Versace spiega che Donatella si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza della casa di moda e rimarrà advocate del brand a livello globale.

Il commento di Donatella Versace

“Resterò la più appassionata supporter di Versace, che è nel mio Dna e sempre nel mio cuore”, ha scritto la stilista che ricorda come “sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi”.

“Voglio ringraziare – è il messaggio di una delle più iconiche tra le designer – il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni. È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia”.

Fonte foto: Getty Images

Il nuovo direttore creativo di Versace Dario Vitale

Il piano per la maison Versace

John D. Idol, presidente e amministratore Delegato di Capri Holdings, commentando la nomina di Dario Vitale a Chief Creative Officer di Versace ha spiegato che “gli annunci di oggi fanno parte di un attento piano di successione” per la Maison di moda italiana.

Dario Vitale ricoprirà il ruolo di direttore creativo a partire dal primo aprile 2025. Una nomina che arriva nel momento in cui si fanno sempre più insistenti le voci di vendita del marchio della Medusa al gruppo Prada.

L’ex Chief Creative di Miu Miu prende il posto di Donatella Versace, che “dal 1997 ha guidato la visione creativa di Versace e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo globale dell’azienda” ha affermato l’ad.

Per quanto riguarda Dario Vitale, “è un eccezionale design leader e siamo certi che il suo talento e la sua visione saranno fondamentali per la crescita futura di Versace”.

Il commento di Dario Vitale

“È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo prestigio attraverso la mia visione, esperienza e dedizione”, sono le parole di Dario Vitale sul suo nuovo ruolo.

“Sono onorato di entrare in Versace come Chief Creative Officer – ha aggiunto – e di far parte di questa unica e potente casa di moda di lusso creata da Gianni e Donatella”. Il nuovo direttore creativo ha spiegato:

“C’è in questa maison un’eredità che è un lessico orgoglioso e inconfondibile da investigare, un patrimonio che ha attraversato i decenni e la storia della moda, verso cui sento una grande responsabilità unita al desiderio di costruire insieme un nuovo inizio. Un sincero ringraziamento a Donatella per la fiducia e l’instancabile lavoro con cui ha custodito e fatto evolvere questo brand che è oggi Versace”. Forse ti può interessare Versace: trovati 2 cadaveri nella villa in cui fu ucciso lo stilista Lo stilista fu assassinato il 15 luglio di 24 anni fa nella stessa dimora in cui sono stati rinvenuti due cadaveri

Chi è Dario Vitale

Dario Vitale è originario della Costiera Amalfitana e si è trasferito a Milano agli inizi degli anni Duemila per studiare moda. Nell’ufficio stile del marchio Miu Miu, ha contribuito per anni al successo del brand del gruppo Prada.

Nell’autunno del 2023 è stato nominato Design Director di Miu Miu al posto di Fabio Zambernardi, storico braccio destro di Miuccia nonché mentore di Vitale.

Come riporta Amica, durante la sua gestione, Miu Miu ha conosciuto un successo senza precedenti con un aumento delle vendite del 58% nel 2023 e un ulteriore balzo del 97% nei primi nove mesi del 2024.

Il brand si è così imposto ai vertici della classifica Lyst tra i marchi più ricercati e amati del terzo trimestre 2024. A gennaio 2025, Vitale ha lasciato l’azienda lasciando il testimone a Francesca Nicoletti, tutt’oggi a capo dell’ufficio stile del brand.

Sul suo profilo Instagram ha aggiornato la bio con il nuovo ruolo di Chief Creative Officer Versace, anticipando di qualche secondo fonti ufficiali e stampa.

Riservato e lontano dall’immagine del designer superstar, Vitale è cresciuto all’ombra di Miuccia Prada, apprendendo la raffinata arte di combinare minimalismo, ironia e sperimentazione.

I commenti alla nomina del nuovo direttore creativo

“Dario Vitale – ha commentato Emmanuel Gintzburger, ceo di Versace – è un talento raro, che rispetta profondamente l’essenza e i valori di Versace e ne comprende chiaramente il potenziale di crescita. Siamo convinti che la sua esperienza e la sua visione porteranno una nuova prospettiva al brand. Sono entusiasta di dargli il benvenuto nelle prossime settimane e di intraprendere insieme un nuovo e ambizioso viaggio per Versace”.