Dario De Gennaro, il 23enne scomparso a Molfetta ucciso durante una lite in casa: confessa un uomo di 29 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un uomo di 29 anni si è presentato spontaneamente presso la centrale dei carabinieri di Molfetta per confessare l’omicidio di Dario De Gennaro, il 23enne denunciato come scomparso giovedì 15 febbraio. La vittima è stata accoltellata a morte nell’abitazione dell’uomo, a seguito di una violenta lite.

29enne confessa omicidio a Molfetta

Nella giornata di venerdì 16 febbraio, accompagnato dai propri legali, un 29enne si è presentato di sua sponte di fronte ai carabinieri di Molfetta, in provincia di Bari.

L’uomo ha confessato di aver accoltellato a morte un 23enne dopo una discussione sfociata in violenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio avvenuto in un appartamento in centro a Molfetta, vicino Bari

L’omicidio sarebbe stato compiuto il giorno precedente alla denuncia, nell’abitazione dell’uomo.

Non è chiaro il movente, ancora in fase di accertamento. Si ipotizza una lite tra vicini degenerata.

Il reo confesso è stato arrestato.

La vittima è Dario De Gennaro, 23 anni

Per verificare quanto dichiarato dal 29enne, i carabinieri della compagnia e i colleghi della sezione Investigazioni scientifiche (Sis) del Comando provinciale di Bari si sono recati nell’abitazione in via Immacolata.

Nell’appartamento del presunto assassino è stato trovato il corpo senza vita della vittima, ancora riversa sul pavimento.

La vittima è Dario De Gennaro, 23 anni, di Molfetta, di cui i familiari avevano denunciato la scorsa nella sera di giovedì.

Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, coordinate dalla Procura di Trani, e in base alla confessione del 29enne, De Gennaro, al culmine di un’accesa discussione, sarebbe stato colpito più volte con un coltello.

I carabinieri e gli agenti della Sis hanno effettuato i primi rilievi nell’appartamento in cui è avvenuto il delitto e sono stati svolti i primi accertamenti medico legali sul corpo della vittima.

La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa

Dario De Gennaro era uscito da casa attorno alle 15.30 del 15 febbraio, senza avvisare i familiari.

Dopo numerose chiamate e innumerevoli messaggi senza risposta, la famiglia ha iniziato a preoccuparsi, fino alla denuncia della scomparsa avvenuta in serata.

Già prima della formalizzazione della denuncia, amici e familiari di De Gennaro avevano diffuso sui social appelli e fotografie per ritrovare il 23enne di cui si erano perse le tracce.