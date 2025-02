Danilo Quarto accusato di aver aggredito Lorenzo Ruzza, orologiaio star dei social lo porta a processo

Lorenzo Ruzza porta a processo Danilo Quarto e Lorenzo Canetoli. Secondo l’accusa sarebbe proprio Quarto, l’individuo ripreso dalle videocamere interne della gioielleria di Ruzza mentre aggredisce quest’ultimo per costringerlo a usufruire del suo servizio di sorveglianza. Ora il gup di Milano ha notificato il rinvio a giudizio ai due indagati e ha fissato la data della prima udienza.

Fissata la prima udienza per Danilo Quarto

Il gup di Milano Silvana Pucci ha fissato la prima udienza per il processo a carico di Danilo Quarto e Lorenzo Canetoli, indagati dopo la denuncia dell’influencer orologiaio Lorenzo Ruzza.

Secondo Corriere della Sera Quarto e Canetoli dovranno comparire di fronte al giudice nel mese di aprile. Danilo Quarto è difeso dall’avvocato Antonio Macheda mentre il coimputato è assistito da Massimo Solari.

I due imputati, come stabilito dal pm Francesca Crupi, dovranno rispondere di tentata estorsione e lesioni. La difesa di Ruzza, che si costituirà parte civile, è rappresentata dall’avvocato Antonio Buondonno.

L’aggressione a Lorenzo Ruzza nel 2021

I fatti risalgono al 18 maggio 2021. Lorenzo Ruzza è un personaggio popolare sia sui social che a Milano, per questo è noto anche come influencer orologiaio. In quel tempo Ruzza era titolare anche del negozio “Bottega del Tempo” di via Cesare Battisti.

Un pomeriggio nel suo ex negozio sono arrivati Danilo Quarto, imprenditore nel settore vigilanza e security ed ex presidente del Cerignola Calcio, e Lorenzo Canetoli. Quest’ultimo aveva chiesto di parlare con un collaboratore di Ruzza, ma i toni si sarebbero fatti tesi. Ruzza, quindi, avrebbe tentato di riportare la calma e proprio in quel momento sarebbe intervenuto Quarto, che si sarebbe scagliato contro Ruzza.

Il video del pestaggio

Il titolare sarebbe stato colpito da pugni, testate e ancora pugni, poi l’intimidazione: “Tu da domani mattina metti fuori dal negozio la mia sicurezza. Sei di mia proprietà“. L’aggressione è stata ripresa dalla videocamera interna del negozio.

Subito dopo Ruzza si è rivolto alle autorità. Per i colpi ricevuti da Ruzzo ha ricevuto dieci giorni di prognosi. Come riporta Corriere della Sera, l’imprenditore pugliese sarebbe già noto alle autorità per presunti reati legati al mondo della finanza risalenti al 2022.