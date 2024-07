Danilo Bertazzi alias Tonio Cartonio si è sposato con Roberto Nozza: il matrimonio a Besana Brianza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Danilo Bertazzi, alias Tonio Cartonio, si è sposato. Dai social si apprende dell’emozionante sì, anche se sotto la pioggia. Dopotutto, come scrive Bertazzi sulle sue storie Instagram: “Sposo bagnato, sposo fortunato”. Ma chi è il fortunato compagno? Si chiama Roberto Nozza.

Danilo Bertazzi e Roberto Nozza sposi

Un completo bianco per l’iconico volto di Tonio Cartonio e uno beige per il compagno Roberto Nozza, questo il look con il quale i due si sono sposati nel Comune di Besana in Brianza.

Il matrimonio, cioè il rito civile in comune, si è svolto lunedì 1° luglio, sotto un cielo carico di pioggia. Ancora poche foto pubbliche, oltre quelle degli sposi e degli invitati.

L’hashtag è quello più semplice e universale di tutti: #loveislove. Sotto la foto centinaia di commenti di creator, vip e fan dell’attore che gli esprimono gioia per l’evento.

Chi è Danilo Bertazzi

Impossibile non riconoscerlo nei panni di Tonio Cartonio, il protagonista della Melevisione dal 1999 al 2004.

Icona della televisione, ha abbandonato il programma a causa di diversi problemi, tra cui una malattia, incomprensioni con il registra e il personaggio interpretato che aveva ormai preso il sopravvento. Almeno questo è quello che nel corso degli anni è stato detto.

Nel tempo ha condotto diversi altri programmi e ha partecipato persino alla soap opera CentoVetrine.

Chi è Roberto Nozza

L’attore Danilo Bertazzi la scorsa estate aveva fatto sognare il suo pubblico con una proposta di matrimonio. Il fortunato, da 12 anni compagno di vita di Bertazzi, era proprio Roberto Nozza.

Chi è? Volto meno noto dell’attore, Nozza è un fotografo brianzolo. La sua è una vita decisamente più riservata rispetto a quella del marito, anche se ha un profilo aperto su diversi social.

In questi pubblica foto personali e scatti ironici e di vita quotidiana. Il 1° gennaio 2024 un chiaro riferimento al periodo del matrimonio: “Il 2024 sarà l’anno del ‘sì lo voglio!’ Dobbiamo solo decidere la data”, scriveva.