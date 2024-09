Daniele De Rossi lascia Roma e va in Islanda con la moglie Sarah Felberbaum: la "fuga" dopo l'esonero

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Daniele De Rossi, dopo che la sua esperienza da allenatore della Roma è terminata in seguito all’esonero deciso dalla famiglia Friedkin, ha lasciato la Capitale ed è partito per l’Islanda assieme alla moglie Sarah Felberbaum.

Il viaggio di Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum lontano da Roma

A documentare il viaggio di Daniele De Rossi e la moglie Sarah Felberbaum è stata la stessa attrice su Instagram.

Tra le sue Storie di Instagram sono apparsi i paesaggi tipici dell’Islanda, tra vulcani, geyser e neve. La colonna sonora scelta spazia dalle note folk dei Mumford & Sons al pop di Taylor Swift.

Fonte foto: ANSA

Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma lo scorso 18 settembre.

I messaggi dei tifosi della Roma per Daniele De Rossi

Mentre Daniele De Rossi è in Islanda prosegue la stagione della Roma, guidata dal nuovo allenatore Ivan Juric.

Nella serata di giovedì 26 settembre, la squadra giallorossa ha fatto il suo esordio stagionale in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con una rete di Dovbyk, la Roma è stata raggiunta nel finale dagli spagnoli, in gol con Paredes (omonimo del calciatore romanista).

Allo stadio Olimpico è apparso uno striscione in favore dell’ex tecnico giallorosso, storica bandiera romanista: “Chi ama come noi non tradisce e non mente. Il destino del romanismo ti riporterà dalla tua gente. A presto Danié“.

Pochi giorni prima, domenica 22 settembre, la Roma aveva disputato la prima partita dopo l’esonero di Daniele De Rossi, vincendo 3-0 contro l’Udinese all’Olimpico in una gara valida per il campionato di Serie A.

Nonostante la vittoria, i tifosi giallorossi avevano lanciato una contestazione, mostrando un altro striscione in sostegno di De Rossi (“Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere… da oggi torniamo alle vecchie maniere!“), poi rilanciato su Instagram da Sarah Felberbaum.

Il messaggio dei Friedkin a Daniele De Rossi

Anche alla luce della contestazione dei tifosi della Roma, i Friedkin, proprietari del club giallorosso, hanno diffuso nei giorni scorsi una nota per spiegare la decisione di esonerare Daniele De Rossi.

Le loro parole: “Ci teniamo a dire questo: nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”.