Daniele De Rossi esonerato dalla Roma, ondata di insulti social contro i Friedkin: "Siete dei maiali"

Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma. La società giallorossa ha annunciato la decisione con un comunicato pubblicato nella mattinata di mercoledì 18 settembre. Immancabili sono arrivati i commenti dei tifosi romanisti, spiazzati e arrabbiati dalla scelta societaria.

De Rossi esonerato dalla Roma: il comunicato ufficiale del club

Nella nota diffusa dal club si legge: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione”.

Il comunicato della società giallorossa si chiude così: “Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra“.

Insulti contro i Friedkin dopo l’esonero di De Rossi

Tantissimi i commenti dei tifosi romanisti al comunicato stampa diffuso dalla Roma sull’esonero di Daniele De Rossi. In molti hanno manifestato la propria solidarietà all’ormai ex allenatore giallorosso, esonerato dopo solo quattro giornate di campionato (in cui sono stati raccolti 3 punti su 12).

Non sono mancati gli insulti ai Friedkin, proprietari del club. In uno si legge: “Siete dei maiali“.

Perché è stato esonerato Daniele De Rossi

La Roma, nel comunicato con cui ha ufficializzato l’esonero di Daniele De Rossi, ha parlato di “decisione adottata nell’interesse della squadra”, presa “in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”.

Dopo quattro giornate di campionato, la Roma ha collezionato solo 3 punti (tre pareggi contro Cagliari, Juventus e Genoa e una sconfitta subita contro l’Empoli).

Daniele De Rossi, un’autentica leggenda del club, era subentrato a Josè Mourinho come allenatore della Roma la scorsa stagione, il 16 gennaio. La squadra giallorossa aveva terminato il campionato di Serie A 2023/2024 al sesto posto, a quota 63 punti. In Europa League, il cammino della Roma si era invece interrotto in semifinale: la formazione allora allenata da De Rossi era stata sconfitta dal Bayer Leverkusen.

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma?

Immediato, dopo l’ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi, è partito il toto-allenatore in casa Roma: al momento, i tecnici più “importanti” senza squadra sono Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Claudio Ranieri, Jurgen Klopp, Xavi e Thomas Tuchel.