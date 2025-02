Daniele De Martino nei guai, oltre 220 mila euro non dichiarati: il padre beccato con una mazzetta

Il cantante palermitano Daniele De Martino braccato dalla Guardia di finanza. Gli uomini delle fiamme giallo hanno scoperto che l’artista neomelodico, in quasi 6 anni, avrebbe guadagnato da esibizioni e performance in svariati eventi circa 850 mila euro, senza però versare nulla. Avrebbe quindi celato all’Agenzia delle entrate i suoi introiti. Nei guai anche il padre che ha ottenuto il reddito di cittadinanza, inserendo il figlio nel nucleo familiare.

Daniele De Martino e i 220 mila euro non dichiarati

I finanzieri, alla luce di quanto emerso in merito alla situazione reddituale del cantante, hanno effettuato un sequestro beni di oltre 220mila euro, tra cui Rolex e gioielli in oro.

Daniele De Martino, il cui nome all’anagrafe è Agostino Galluzzo, è “risultato sconosciuto al Fisco e facente parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza”, spiega in un comunicato la Gdf.

Nel mirino degli uomini delle fiamme gialle anche il padre che, dopo aver inserito nel nucleo familiare il figlio, ha percepito in tre anni quasi 40 mila euro grazie al reddito di cittadinanza.

Il video in cui il padre conta una mazzetta di banconote da 50 euro

Inoltre, durante i controlli della finanza a Nola, comune campano dove il cantante palermitano ha un’abitazione, sono stati rinvenuti oggetti di lusso per un valore di 100 mila euro. Scovati anche 9.600 euro in contanti e pen drive con dei file video. In uno di questi il padre lo si nota mentre è impegnato a contare una mazzetta di banconote da 50 euro.

I finanzieri hanno trovato materiale utile per l’indagine grazie anche all’attenta e minuziosa analisi dei profili social di De Martino. “Nel corso degli anni – spiega la Gdf – era stato destinatario di misure di prevenzione personale, come i divieti del questore di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi, e gli era stato proibito di esibirsi dal vivo”.

E ancora: “Pubblicizzava attraverso i social centinaia di concerti e feste private con le sue performance palesando una abitudine nelle prestazioni senza tuttavia aver mai aperto una partita Iva. Era inoltre molto attivo su siti e app dove nel tempo aveva caricato album e video musicali”.

Il reddito di cittadinanza percepito dal padre

In particolare, è emerso che De Martino, negli anni 2018, 2019 e 2021, si sarebbe reso “responsabile del reato di omessa dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato alla Procura di Palermo che ha proposto al tribunale l’applicazione della misura del sequestro per equivalente in relazione alle imposte mai versate”.

I controlli si sono poi allargati alla famiglia dell’artista neomelodico; è venuto a galla che il padre, per ottenere il sussidio, aveva indicato che il figlio era disoccupato. Anche per il genitore è scattata la denuncia. Inoltre è stato disposto il sequestro dei sussidi illecitamente percepiti.