Daniela Santanchè indagata per la bancarotta di Ki Group insieme all'ex marito Giovanni Canio Mazzaro

Daniela Santanchè indagata dalla procura di Milano, insieme all’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro e ad altre quattro persone, per bancarotta fraudolenta della Ki Group Srl, una delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra del Turismo. A gennaio 2024, il tribunale fallimentare ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società.

Perché Santanchè è indagata per bancarotta

Daniela Santanchè ricoprì il ruolo di legale rappresentante di Ki Group, soggetto che controllava altre aziende di prodotti biologici e di cosmesi naturale, fra il 2019 e il 2021.

La magistratura ha accertato per Ki Group Srl un passivo di oltre 8,6 milioni di euro. L’inchiesta per bancarotta relativa a Ki Group srl è sempre coordinata dai pm Marina Gravina, Luigi Luzi e dall’aggiunto Roberto Pellicano, già al lavoro su altri filoni che coinvolgono la ministra.

Fonte foto: ANSA

Daniela Santanchè e Giovanni Canio Mazzaro in una foto degli Anni ’90

La notizia della nuova tegola giudiziaria per la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè è stata data in esclusiva da La Stampa, e arriva nello stesso giorno in cui si attende la sentenza per il processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini.

Ki Group Srl è stata la prima delle società del gruppo bio a finire in liquidazione giudiziale. Tra gli amministratori c’è stato anche l’ex compagno di Daniela Santanchè, Giovanni Canio Mazzaro. L’ultima società è stata Bioera, dichiarata “fallita” il 4 dicembre 2024.

Gli altri filoni che coinvolgono Daniela Santanchè

Daniela Santanchè a Milano è già imputata con altre persone per i casi Visibilia. Sulla sua testa pende l’ipotesi di truffa aggravata all’Inps sull’utilizzo della cassa integrazione nel periodo Covid. Su questo caso sarà la Cassazione a dover decidere in merito alla competenza territoriale.

C’è poi il caso delle presunte false comunicazioni sociali, sul quale il prossimo 17 gennaio ci sarà la decisione del Gup in merito alla richiesta di rinvio a giudizio.

Chi è Giovanni Canio Mazzaro

L’ingegner Giovanni Canio Mazzaro è nato nel 1959 a Potenza. Dopo la laurea in Ingegneria civile all’università di Napoli nel 1987 e un master in Bocconi a Milano l’anno successivo, ha ricoperto ruoli apicali sia nel settore pubblico che presso società private, fra cui quelli ai vertici di Pierrel Farmaceutici Spa e Bioera Spa.